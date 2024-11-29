https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки - РИА Новости, 29.11.2024
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:25
2024-11-29T21:25
2024-11-29T21:29
москва
московский городской суд
происшествия
noize mc (иван алексеев)
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/04/1512010458_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_c353723ee3fc619be00c67999a9d16d2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таганский суд столицы в начале апреля оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский городской суд, происшествия, noize mc (иван алексеев)
Москва, Московский городской суд, Происшествия, Noize MC (Иван Алексеев), Шоубиз
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC за отсутствие плашки в его публикациях
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановление Таганского суда Москвы
оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Таганский суд столицы в начале апреля оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.