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Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки - РИА Новости, 29.11.2024
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Шоубиз
 
21:25 29.11.2024 (обновлено: 21:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки - РИА Новости, 29.11.2024
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки
Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:25
2024-11-29T21:29
москва
московский городской суд
происшествия
noize mc (иван алексеев)
шоубиз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таганский суд столицы в начале апреля оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html
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москва, московский городской суд, происшествия, noize mc (иван алексеев)
Москва, Московский городской суд, Происшествия, Noize MC (Иван Алексеев), Шоубиз
Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC за отсутствие плашки в его публикациях

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Таганский суд столицы в начале апреля оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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ШоубизМоскваМосковский городской судПроисшествияNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
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