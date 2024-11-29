https://ria.ru/20241129/mosgorsud-1986575407.html

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки - РИА Новости, 29.11.2024

Мосгорсуд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки

Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:25

2024-11-29T21:25

2024-11-29T21:29

москва

московский городской суд

происшествия

noize mc (иван алексеев)

шоубиз

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таганский суд столицы в начале апреля оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Решение было обжаловано. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский городской суд, происшествия, noize mc (иван алексеев)