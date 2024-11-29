В Молдавии оппозиция инициирует процедуру вотума недоверия правительству
Молдавские социалисты хотят начать процедуру вотума недоверия правительству
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии объявила, что начнет процедуру вотума недоверия правительству и потребует досрочных парламентских выборов.
"Партия подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим Партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы", — говорится в партийном Telegram-канале.
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Подчеркивается, что только новое руководство страны, обладающее доверием граждан, сможет восстановить стабильность и обеспечить устойчивое развитие.
Социалисты объясняют необходимость отставки правительства продолжающимся кризисом в энергетической сфере и неспособностью кабинета Дорина Речана предпринять действенные меры для защиты граждан и экономики.
За последние 12 месяцев посты в правительстве Молдавии покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова, министр финансов Петр Ротару, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
На недавних президентских выборах в Молдавии победила Майя Санду, которая на тот момент занимала президентский пост, ее поддерживает партия "Действие и солидарность". Она набрала 55,33% голосов. Ее соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представляющий Партию социалистов, получил 44,67%. Фактически победу Санду принесли избиратели за рубежом, потому что на участках внутри Молдавии Стояногло набрал 51,19% против 48,81%.