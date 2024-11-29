Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим"
Премьер Молдавии Речан отказался выплачивать долг "Газпрому"
© Sputnik / Родион ПрокаДорин Речан на заседании парламента Молдовы
© Sputnik / Родион Прока
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала Moldova 1 выступил против выплаты "Газпрому" долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его "несуществующим".
"Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность", — приводит телеканал Moldova 1 высказывание Речана.
При этом он заявил, что власти страны по-прежнему "полны решимости" обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.
В минувший понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". В распространенном для СМИ сообщении минэнерго итоги встречи не раскрывались, но было отмечено достижение договоренностей по продолжению дальнейших консультаций для поиска решений.
В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", на основании которого Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 из 709 миллионов долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.