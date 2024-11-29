Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим" - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 29.11.2024 (обновлено: 07:34 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986358020.html
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим"
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим" - РИА Новости, 29.11.2024
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим"
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала Moldova 1 выступил против выплаты "Газпрому" долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:57
2024-11-29T07:34
молдавия
кишинев
киев
дорин речан
алексей миллер
газпром
молдовагаз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852484571_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_29ea8d26a6194742bae5ef9a6bd05509.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала Moldova 1 выступил против выплаты "Газпрому" долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его "несуществующим"."Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность", — приводит телеканал Moldova 1 высказывание Речана.При этом он заявил, что власти страны по-прежнему "полны решимости" обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.В минувший понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". В распространенном для СМИ сообщении минэнерго итоги встречи не раскрывались, но было отмечено достижение договоренностей по продолжению дальнейших консультаций для поиска решений.В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", на основании которого Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 из 709 миллионов долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986191652.html
https://ria.ru/20241126/gaz-1985847668.html
молдавия
кишинев
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852484571_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_9827b52a0daec2186c2ce86a38e20b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, киев, дорин речан, алексей миллер, газпром, молдовагаз, экономика
Молдавия, Кишинев, Киев, Дорин Речан, Алексей Миллер, Газпром, Молдовагаз, Экономика
Премьер Молдавии назвал долг перед "Газпромом" "несуществующим"

Премьер Молдавии Речан отказался выплачивать долг "Газпрому"

© Sputnik / Родион ПрокаДорин Речан на заседании парламента Молдовы
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
Дорин Речан на заседании парламента Молдовы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала Moldova 1 выступил против выплаты "Газпрому" долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его "несуществующим".
"Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность", — приводит телеканал Moldova 1 высказывание Речана.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента
Вчера, 12:43
При этом он заявил, что власти страны по-прежнему "полны решимости" обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.
В минувший понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". В распространенном для СМИ сообщении минэнерго итоги встречи не раскрывались, но было отмечено достижение договоренностей по продолжению дальнейших консультаций для поиска решений.
В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", на основании которого Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 из 709 миллионов долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
26 ноября, 17:38
 
МолдавияКишиневКиевДорин РечанАлексей МиллерГазпромМолдовагазЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала