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На МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.11.2024
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22:22 29.11.2024
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На МКАД произошло массовое ДТП
На МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.11.2024
На МКАД произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на внешней стороне 95 километра МКАД в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:22
2024-11-29T22:22
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на внешней стороне 95 километра МКАД в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 95 километра МКАД (в районе съезда №93А) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,5 километрах", - говорится в сообщении. В департаменте призвали выбирать альтернативные маршруты.
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происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
На МКАД произошло массовое ДТП

На внешней стороне 95 километра МКАД произошло массовое ДТП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМКАД в Москве
МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МКАД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на внешней стороне 95 километра МКАД в Москве, движение затруднено на 1,5 километрах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 95 километра МКАД (в районе съезда №93А) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,5 километрах", - говорится в сообщении.
В департаменте призвали выбирать альтернативные маршруты.
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