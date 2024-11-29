https://ria.ru/20241129/mishin-1986571086.html
Генпродюсер Kion Игорь Мишин покинул пост
Генпродюсер Kion Игорь Мишин покинул пост - РИА Новости, 29.11.2024
Генпродюсер Kion Игорь Мишин покинул пост
Генеральный продюсер онлайн-платформы Kion Игорь Мишин сообщил в соцсети Facebook*, что покидает свой пост и уходит из медиаиндустрии. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:50
2024-11-29T20:50
2024-11-29T21:36
игорь мишин
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер онлайн-платформы Kion Игорь Мишин сообщил в соцсети Facebook*, что покидает свой пост и уходит из медиаиндустрии. "Вот, собственно, и все. Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто — я принял решение закончить карьеру в индустрии", — отметил он.Мишин выразил надежду, что больше не будет связан с медийными проектами, каналами и платформами. "Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать — это возможно. Сорок пять лет трудового стажа, из них 35 — в медиа. Было нескучно", — добавил он.В пресс-службе Kion подтвердили РИА Новости, что Мишин покидает пост генпродюсера онлайн-платформы. Как ранее сообщил РИА Новости осведомленный источник, обыски у продюсера Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами. Также уточнялось, что следователи изъяли сверток, содержимое которого направили на экспертизу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241121/vecherinka-1985064707.html
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игорь мишин, россия
Генпродюсер Kion Игорь Мишин покинул пост
Генпродюсер Kion Игорь Мишин объявил об уходе из медиаиндустрии
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер онлайн-платформы Kion Игорь Мишин сообщил в соцсети Facebook*, что покидает свой пост и уходит из медиаиндустрии.
«
"Вот, собственно, и все. Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто — я принял решение закончить карьеру в индустрии", — отметил он.
Мишин
выразил надежду, что больше не будет связан с медийными проектами, каналами и платформами.
«
"Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать — это возможно. Сорок пять лет трудового стажа, из них 35 — в медиа. Было нескучно", — добавил он.
В пресс-службе Kion подтвердили РИА Новости, что Мишин покидает пост генпродюсера онлайн-платформы.
Как ранее сообщил РИА Новости осведомленный источник, обыски у продюсера Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли по делу о связях с украинскими террористами. Также уточнялось, что следователи изъяли сверток, содержимое которого направили на экспертизу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.