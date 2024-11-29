https://ria.ru/20241129/minzdrav-1986577330.html
Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками
Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками - РИА Новости, 29.11.2024
Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками
Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ опубликован на... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:49
2024-11-29T21:49
2024-11-29T21:50
религия
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации",- говорится в приказе. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Согласно новым правилам, медицинская организация предоставляет возможность священнослужителям посещать пациента в стационарах, в том числе в реанимации, при предъявлении ими документов, подтверждающих их статус священнослужителя. При посещении пациента священнослужители должны соблюдать правила санитарно-эпидемиологического законодательства, а также им следует отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи, уточняется в документе. Богослужения и другие религиозные обряды, которые возможны в стационарных условиях, проводятся священнослужителями в отдельном помещении, следует из приказа. При посещении пациента священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи, отмечается в правилах.
https://ria.ru/20241011/initsiativa-1977592305.html
https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, русская православная церковь
Религия, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество, Русская православная церковь
Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками
Минздрав утвердил правила посещения пациентов в больницах священнослужителями
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ
опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"Утвердить общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации",- говорится в приказе.
Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Согласно новым правилам, медицинская организация предоставляет возможность священнослужителям посещать пациента в стационарах, в том числе в реанимации, при предъявлении ими документов, подтверждающих их статус священнослужителя.
При посещении пациента священнослужители должны соблюдать правила санитарно-эпидемиологического законодательства, а также им следует отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи, уточняется в документе.
Богослужения и другие религиозные обряды, которые возможны в стационарных условиях, проводятся священнослужителями в отдельном помещении, следует из приказа.
При посещении пациента священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи, отмечается в правилах.