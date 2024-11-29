https://ria.ru/20241129/minzdrav-1986577330.html

Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками

Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками - РИА Новости, 29.11.2024

Утверждены правила посещения пациентов в больницах священниками

Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ опубликован на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:49

2024-11-29T21:49

2024-11-29T21:50

религия

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минздрав России утвердил общие требования к организации посещения пациентов в медучреждениях священнослужителями, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации",- говорится в приказе. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Согласно новым правилам, медицинская организация предоставляет возможность священнослужителям посещать пациента в стационарах, в том числе в реанимации, при предъявлении ими документов, подтверждающих их статус священнослужителя. При посещении пациента священнослужители должны соблюдать правила санитарно-эпидемиологического законодательства, а также им следует отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи, уточняется в документе. Богослужения и другие религиозные обряды, которые возможны в стационарных условиях, проводятся священнослужителями в отдельном помещении, следует из приказа. При посещении пациента священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи, отмечается в правилах.

https://ria.ru/20241011/initsiativa-1977592305.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, русская православная церковь