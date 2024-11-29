https://ria.ru/20241129/minoborony-1986532794.html

Минобороны подало в суд на красноярского производителя спутников

Минобороны подало в суд на красноярского производителя спутников - РИА Новости, 29.11.2024

Минобороны подало в суд на красноярского производителя спутников

Министерство обороны попросило Арбитражный суд Москвы взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты красноярского АО "Информационные... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:37

2024-11-29T17:37

2024-11-29T21:22

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

информационные спутниковые системы

роскосмос

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министерство обороны попросило Арбитражный суд Москвы взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), говорится в материалах инстанции. Заявление подали в суд 15 ноября, предварительные слушания пройдут 17 января. Как уточняется, военное ведомство хочет взыскать с производителя космических аппаратов неустойку по государственному контракту от 1 сентября 2014 года. Суть договоренностей и иные подробности не приводятся.Министерство обороны и ИСС имени Решетнева ранее уже судились из-за этого контракта. В июле 2022 года ведомство хотело взыскать с предприятия около 2,4 миллиарда рублей неустойки. В дальнейшем суд объединил этот иск с еще одним спором, который вытекал из этого же контракта, и разбирал его в закрытом режиме. Чем оно закончилось, не сообщалось. АО "Информационные спутниковые системы" — ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос". Оно занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, там производят спутники для российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.Минобороны является одним из крупнейших заказчиков ИСС. Ведомство неоднократно подавало иски о взыскании неустойки с этого предприятия. Самый крупный из них — на 6,8 миллиарда рублей — был подан летом 2019 года. В нем Минобороны требовало взыскать неустойку по госконтракту от 16 ноября 2015 года ценой более 4,8 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Ключ". Контракт предусматривал модернизацию космического аппарата с заменой импортных компонентов на отечественные для продолжения его эксплуатации в рамках существующей орбитальной группировки. Суды трех инстанций взыскали с исполнителя только 1,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, министерство обороны рф (минобороны рф), информационные спутниковые системы, роскосмос