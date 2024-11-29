https://ria.ru/20241129/minoborony-1986409622.html

ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS

ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024

ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS

Российские средства ПВО сбили за неделю управляемую ракету большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 353... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:37

2024-11-29T12:37

2024-11-29T12:53

россия

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю управляемую ракету большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 353 беспилотника, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф