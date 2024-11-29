https://ria.ru/20241129/minoborony-1986409622.html
ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS
ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024
ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS
Российские средства ПВО сбили за неделю управляемую ракету большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 353... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:37
2024-11-29T12:37
2024-11-29T12:53
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю управляемую ракету большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 353 беспилотника, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 15 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и JDAM американского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО за неделю сбила десять ракет ATACMS
Минобороны: российская ПВО сбила десять ракет ATACMS за неделю