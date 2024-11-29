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При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца
При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца - РИА Новости, 29.11.2024
При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца
В Одессе при ударе ракетой "Искандер" уничтожены 72 бойца украинского спецназа, включая французских инструкторов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:15
2024-11-29T01:15
2024-11-29T01:15
специальная военная операция на украине
одесса
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Одессе при ударе ракетой "Искандер" уничтожены 72 бойца украинского спецназа, включая французских инструкторов, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, под удар попал отряд центра спецопераций ССО ВСУ, в том числе расчеты управления морскими дронами, среди которых были девять инструкторов из Франции и технические специалисты.
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326511.html
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одесса, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца
Минобороны России: при ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 бойца ССО ВСУ