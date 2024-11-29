https://ria.ru/20241129/minoborony-1986348250.html

При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца

При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца - РИА Новости, 29.11.2024

При ударе "Искандером" в Одессе уничтожены 72 украинских спецназовца

В Одессе при ударе ракетой "Искандер" уничтожены 72 бойца украинского спецназа, включая французских инструкторов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:15

2024-11-29T01:15

2024-11-29T01:15

специальная военная операция на украине

одесса

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Одессе при ударе ракетой "Искандер" уничтожены 72 бойца украинского спецназа, включая французских инструкторов, сообщили в Минобороны России.Как уточнили в ведомстве, под удар попал отряд центра спецопераций ССО ВСУ, в том числе расчеты управления морскими дронами, среди которых были девять инструкторов из Франции и технические специалисты.

https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326511.html

одесса

франция

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2024

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одесса, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины