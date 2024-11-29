https://ria.ru/20241129/mid-1986461319.html
Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД
Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024
Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД
У Запада и Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они смогут заставить Москву отступить от ее линии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:01
2024-11-29T15:01
2024-11-29T15:01
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У Запада и Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они смогут заставить Москву отступить от ее линии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Определять формат и параметры нашей реакции будем сообразно угрозам, которые возникают и будут возникать. Уже такие ответы были даны, о чем президент РФ вчера очень подробно говорил на пресс-конференции в Астане. Эта линия будет продолжена, и у Запада и киевского режима не должно быть никаких иллюзий в отношении того, что своими провокационными действиями они смогут вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса", - заявил Галузин журналистам.
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россия, киев, москва, михаил галузин, в мире
Россия, Киев, Москва, Михаил Галузин, В мире
Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД
Галузин заявил, что у Запада и Киева не должно быть иллюзий, что Москва отступит