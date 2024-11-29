https://ria.ru/20241129/mid-1986461319.html

Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД

Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024

Запад и Киев не заставят Москву отступить, заявили в МИД

У Запада и Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они смогут заставить Москву отступить от ее линии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:01

2024-11-29T15:01

2024-11-29T15:01

россия

киев

москва

михаил галузин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У Запада и Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они смогут заставить Москву отступить от ее линии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Определять формат и параметры нашей реакции будем сообразно угрозам, которые возникают и будут возникать. Уже такие ответы были даны, о чем президент РФ вчера очень подробно говорил на пресс-конференции в Астане. Эта линия будет продолжена, и у Запада и киевского режима не должно быть никаких иллюзий в отношении того, что своими провокационными действиями они смогут вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса", - заявил Галузин журналистам.

https://ria.ru/20241129/mid-1986429896.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, москва, михаил галузин, в мире