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В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье - РИА Новости, 29.11.2024
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14:34 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/mid-1986454467.html
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье - РИА Новости, 29.11.2024
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье
"Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:34
2024-11-29T14:34
закавказье
россия
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы видим, что "бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье", - сказал Галузин журналистам. "Всем странам Закавказья и соседям нужно быть очень внимательными и осторожными. Надо сообща принимать меры для того, чтобы проблемы Закавказья решались силами, прежде всего, самих кавказских государств и их ближайших соседей", - добавил замминистра.
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закавказье, россия, михаил галузин, в мире
Закавказье, Россия, Михаил Галузин, В мире
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье

Галузин: бомбы западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы видим, что "бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье", - сказал Галузин журналистам.
"Всем странам Закавказья и соседям нужно быть очень внимательными и осторожными. Надо сообща принимать меры для того, чтобы проблемы Закавказья решались силами, прежде всего, самих кавказских государств и их ближайших соседей", - добавил замминистра.
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