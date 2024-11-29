https://ria.ru/20241129/mid-1986454467.html

В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье

В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье - РИА Новости, 29.11.2024

В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье

"Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:34

2024-11-29T14:34

2024-11-29T14:34

закавказье

россия

михаил галузин

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы видим, что "бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье", - сказал Галузин журналистам. "Всем странам Закавказья и соседям нужно быть очень внимательными и осторожными. Надо сообща принимать меры для того, чтобы проблемы Закавказья решались силами, прежде всего, самих кавказских государств и их ближайших соседей", - добавил замминистра.

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закавказье, россия, михаил галузин, в мире