https://ria.ru/20241129/mid-1986454467.html
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье - РИА Новости, 29.11.2024
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье
"Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:34
2024-11-29T14:34
2024-11-29T14:34
закавказье
россия
михаил галузин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье, странам региона и их соседям нужно решать проблемы сообща, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы видим, что "бомбы" западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье", - сказал Галузин журналистам. "Всем странам Закавказья и соседям нужно быть очень внимательными и осторожными. Надо сообща принимать меры для того, чтобы проблемы Закавказья решались силами, прежде всего, самих кавказских государств и их ближайших соседей", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20241129/mid-1986429896.html
закавказье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закавказье, россия, михаил галузин, в мире
Закавказье, Россия, Михаил Галузин, В мире
В МИД заявили о западном вмешательстве в Закавказье
Галузин: бомбы западного вмешательства падают везде, в том числе в Закавказье