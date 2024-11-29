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В МИД прокомментировали возможные планы Запада по миротворцам на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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13:37 29.11.2024 (обновлено: 20:21 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/mid-1986429896.html
В МИД прокомментировали возможные планы Запада по миротворцам на Украине
В МИД прокомментировали возможные планы Запада по миротворцам на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
В МИД прокомментировали возможные планы Запада по миротворцам на Украине
Возможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР России, являются провокационными, они говорят о намерении западных стран еще глубже войти РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:37
2024-11-29T20:21
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Возможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР России, являются провокационными, они говорят о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин."Если такие планы существуют, а СВР выдает всегда обоснованную, выверенную информацию, то, конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией", — сообщил Галузин журналистам.Он отметил, что в такой конфликт Запад уже очень глубоко вовлечен."Эта информация еще более четко подтверждает намерение Запада и далее быть глубоко вовлеченным в прямое противостояние с Россией", — добавил он.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
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украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин
Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин
В МИД прокомментировали возможные планы Запада по миротворцам на Украине

МИД: размещение контингента на Украине будет означать прямое участие в конфликте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Возможные планы Запада по вводу контингента на Украину, озвученные СВР России, являются провокационными, они говорят о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
"Если такие планы существуют, а СВР выдает всегда обоснованную, выверенную информацию, то, конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией", — сообщил Галузин журналистам.
Он отметил, что в такой конфликт Запад уже очень глубоко вовлечен.
"Эта информация еще более четко подтверждает намерение Запада и далее быть глубоко вовлеченным в прямое противостояние с Россией", — добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
Вчера, 12:42
 
УкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Галузин
 
 
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