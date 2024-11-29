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Россия готова к диалогу с Арменией по Закавказью, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024
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13:03 29.11.2024 (обновлено: 13:32 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/mid-1986417693.html
Россия готова к диалогу с Арменией по Закавказью, заявили в МИД
Россия готова к диалогу с Арменией по Закавказью, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2024
Россия готова к диалогу с Арменией по Закавказью, заявили в МИД
Россия привержена всему комплексу договоренностей с Арменией, не отказывается от обязательств в военно-политической сфере, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:03
2024-11-29T13:32
россия
армения
закавказье
михаил галузин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия привержена всему комплексу договоренностей с Арменией, не отказывается от обязательств в военно-политической сфере, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Москва была и остаётся приверженной всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве. Мы не отказываемся от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере", - сказал Галузин на втором общественном форуме "Россия-Армения".Он добавил, что Россия годами формировала архитектуру безопасности на Южном Кавказе. Галузин отметил, что роль России в этом плане всегда будет востребована с учетом динамичной обстановки в регионе и мире в целом."Готовы к откровенному и предметному разговору с Ереваном по этой актуальной тематике", - подчеркнул замминистра.
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россия, армения, закавказье, михаил галузин
Россия, Армения, Закавказье, Михаил Галузин
Россия готова к диалогу с Арменией по Закавказью, заявили в МИД

Галузин заявил, что Россия готова к диалогу по безопасности в Закавказье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия привержена всему комплексу договоренностей с Арменией, не отказывается от обязательств в военно-политической сфере, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Москва была и остаётся приверженной всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве. Мы не отказываемся от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере", - сказал Галузин на втором общественном форуме "Россия-Армения".
Он добавил, что Россия годами формировала архитектуру безопасности на Южном Кавказе. Галузин отметил, что роль России в этом плане всегда будет востребована с учетом динамичной обстановки в регионе и мире в целом.
"Готовы к откровенному и предметному разговору с Ереваном по этой актуальной тематике", - подчеркнул замминистра.
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