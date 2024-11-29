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Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.11.2024
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17:22 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/merkel-1986527635.html
Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией
Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.11.2024
Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией
Киеву следует приступать к переговорам с Россией в нужный момент — когда он будет находиться "в хорошей ситуации", заявила бывший канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:22
2024-11-29T17:22
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киеву следует приступать к переговорам с Россией в нужный момент — когда он будет находиться "в хорошей ситуации", заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF."Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — сказала Меркель.Она призвала Киев думать не только о военном пути решения конфликта, но и о дипломатическом."Только пока необязательно их (мирные переговоры — прим. ред.) сейчас распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — заявила политик.Ранее Меркель заявляла, что с учетом избрания новым президентом США Дональда Трампа в ЕС должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин, Евросоюз
Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией

Меркель посоветовала Киеву начинать переговоры с Россией в хорошей ситуации

© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киеву следует приступать к переговорам с Россией в нужный момент — когда он будет находиться "в хорошей ситуации", заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF.
"Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — сказала Меркель.
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Она призвала Киев думать не только о военном пути решения конфликта, но и о дипломатическом.
"Только пока необязательно их (мирные переговоры — прим. ред.) сейчас распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — заявила политик.
Ранее Меркель заявляла, что с учетом избрания новым президентом США Дональда Трампа в ЕС должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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