https://ria.ru/20241129/merkel-1986527635.html

Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией

Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.11.2024

Меркель дала совет Украине по переговорам с Россией

Киеву следует приступать к переговорам с Россией в нужный момент — когда он будет находиться "в хорошей ситуации", заявила бывший канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:22

2024-11-29T17:22

2024-11-29T17:22

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киеву следует приступать к переговорам с Россией в нужный момент — когда он будет находиться "в хорошей ситуации", заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF."Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — сказала Меркель.Она призвала Киев думать не только о военном пути решения конфликта, но и о дипломатическом."Только пока необязательно их (мирные переговоры — прим. ред.) сейчас распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам", — заявила политик.Ранее Меркель заявляла, что с учетом избрания новым президентом США Дональда Трампа в ЕС должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, евросоюз