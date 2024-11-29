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Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского - РИА Новости, 29.11.2024
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11:02 29.11.2024 (обновлено: 15:23 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/medvedchuk-1986388899.html
Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского
Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского - РИА Новости, 29.11.2024
Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского
Граждане Украины массово бегут от нелегитимного Владимира Зеленского на территории, вошедшие в состав России, заявил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:02
2024-11-29T15:23
россия
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Граждане Украины массово бегут от нелегитимного Владимира Зеленского на территории, вошедшие в состав России, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко ранее сообщал, что порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий, или на освобожденные Россией территории из-за отсутствия средств на аренду жилья. Позднее глава указанной партии Елена Шуляк заявила, что государственная политика страны по поддержке внутренних переселенцев полностью провалена, люди возвращаются на освобожденные Россией территории."Хунта Зеленского в ужасе: граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России. &lt;...&gt; После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией. Так, в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались жители Крыма и Севастополя, а это 2,5 миллиона человек. В 2022-м — граждане ДНР, ЛНР, жители Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день это 6,1 миллиона человек, а с учетом тех, кто работал и учился в России до начала спецоперации, и тех, кто переехал в Россию в 2022 году, — более 7,1 миллиона граждан Украины. Таким образом, вместе 15,7 миллиона украинцев выбрали Россию", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, высказывания представителей украинской власти о массовом бегстве — фактическое признание неумения команды Зеленского управлять страной, ведь граждане Украины бегут, чтобы стать гражданами России. Когда в Киеве это поняли, объявили о предательстве и заставили всех причастных отрекаться и каяться. Как отмечает председатель совета движения, любой украинский гражданин, получивший российское гражданство, автоматически становится для режима Зеленского преступником, путь на Украину ему закрыт и многие бегут в Европу. Однако в Россию приезжают украинцы и из Европы, столкнувшись с трудностями обустройства, языковыми барьерами и невозможностью найти достойную работу. При этом в России планируют оставаться на всю оставшуюся жизнь, заявил Медведчук. "Банда Зеленского разворовала и развалила страну, и теперь гражданам Украины выгоднее жить в России. &lt;...&gt; Зеленский при любом случае врет, что украинцы очень хотят воевать и не потерпят "несправедливого мира". &lt;...&gt; Зеленского уже сливают из-за океана. Но давайте теперь вернемся к простым украинцам — Зеленский уже обещал им мир и цинично обманул. А теперь смотрим на других кандидатов в президенты — никто из них мира для Украины не обещает. А потому реакция — бежать из этой сумасшедшей недостраны — вполне логична и понятна. Любой избранный после Зеленского президент будет еще хуже", — добавил политик. Граждане Украины, считает он, изучая список кандидатов в президенты, понимают, что их ждут впереди не самые лучшие времена, поэтому Россию рассматривают как страну-спасение. И счет давно идет не на сотни тысяч человек, а на миллионы, которые уходят вместе с регионами. "И процесс этот только ускоряется и приобретает законченные формы воссоединения украинского народа с Россией", — подчеркнул Медведчук.
https://ria.ru/20241118/zelenskij-1984376684.html
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html
https://ria.ru/20240520/medvedchuk-1947137415.html
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россия, украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, В мире
Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского

Украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Граждане Украины массово бегут от нелегитимного Владимира Зеленского на территории, вошедшие в состав России, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко ранее сообщал, что порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий, или на освобожденные Россией территории из-за отсутствия средств на аренду жилья. Позднее глава указанной партии Елена Шуляк заявила, что государственная политика страны по поддержке внутренних переселенцев полностью провалена, люди возвращаются на освобожденные Россией территории.
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"Хунта Зеленского в ужасе: граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России. <...> После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией. Так, в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались жители Крыма и Севастополя, а это 2,5 миллиона человек. В 2022-м — граждане ДНР, ЛНР, жители Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день это 6,1 миллиона человек, а с учетом тех, кто работал и учился в России до начала спецоперации, и тех, кто переехал в Россию в 2022 году, — более 7,1 миллиона граждан Украины. Таким образом, вместе 15,7 миллиона украинцев выбрали Россию", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, высказывания представителей украинской власти о массовом бегстве — фактическое признание неумения команды Зеленского управлять страной, ведь граждане Украины бегут, чтобы стать гражданами России. Когда в Киеве это поняли, объявили о предательстве и заставили всех причастных отрекаться и каяться.
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Как отмечает председатель совета движения, любой украинский гражданин, получивший российское гражданство, автоматически становится для режима Зеленского преступником, путь на Украину ему закрыт и многие бегут в Европу. Однако в Россию приезжают украинцы и из Европы, столкнувшись с трудностями обустройства, языковыми барьерами и невозможностью найти достойную работу. При этом в России планируют оставаться на всю оставшуюся жизнь, заявил Медведчук.
"Банда Зеленского разворовала и развалила страну, и теперь гражданам Украины выгоднее жить в России. <...> Зеленский при любом случае врет, что украинцы очень хотят воевать и не потерпят "несправедливого мира". <...> Зеленского уже сливают из-за океана. Но давайте теперь вернемся к простым украинцам — Зеленский уже обещал им мир и цинично обманул. А теперь смотрим на других кандидатов в президенты — никто из них мира для Украины не обещает. А потому реакция — бежать из этой сумасшедшей недостраны — вполне логична и понятна. Любой избранный после Зеленского президент будет еще хуже", — добавил политик.
Граждане Украины, считает он, изучая список кандидатов в президенты, понимают, что их ждут впереди не самые лучшие времена, поэтому Россию рассматривают как страну-спасение. И счет давно идет не на сотни тысяч человек, а на миллионы, которые уходят вместе с регионами. "И процесс этот только ускоряется и приобретает законченные формы воссоединения украинского народа с Россией", — подчеркнул Медведчук.
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