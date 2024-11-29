https://ria.ru/20241129/maslo-1986530013.html

Совет ЕЭК на полгода отменил пошлину на ввоз сливочного масла в Россию

Совет ЕЭК на полгода отменил пошлину на ввоз сливочного масла в Россию - РИА Новости, 29.11.2024

Совет ЕЭК на полгода отменил пошлину на ввоз сливочного масла в Россию

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба ЕЭК. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:28

2024-11-29T17:28

2024-11-29T21:19

экономика

россия

андрей слепнев

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полгода отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого... в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 тысяч тонн. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Кроме того, отменена пошлина на ввоз 2 тысяч тонн сливочного масла в Армению. "Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он подчеркнул, что решение позволит обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период без ущерба для производства других продуктов из молока с учетом ограниченности ресурсной базы. Импортные поставки могут осуществляться, в частности, из Ирана и Индии. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.

https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

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экономика, россия, андрей слепнев, евразийская экономическая комиссия