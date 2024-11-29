https://ria.ru/20241129/mask-1986582077.html

Маск отметил День благодарения вместе с Трампом

Маск отметил День благодарения вместе с Трампом - РИА Новости, 29.11.2024

Маск отметил День благодарения вместе с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск отмечал День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует видео, опубликованное в его... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:00

2024-11-29T23:00

2024-11-29T23:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

день благодарения (thanksgiving day)

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отмечал День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует видео, опубликованное в его соцсети Х. Маск прокомментировал публикацию пользователя, который выложил видео с ним, Трампом и актером Сильвестером Сталоне. На другой записи Маск сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, также вокруг множество других гостей. Ранее Трамп, по сообщениям источников американских СМИ, шутил, что не может "отделаться" от Маска, настолько миллиардеру нравится флоридская резиденция политика Мар-а-Лаго. А окружение Трампа якобы раздражалось из-за того, что Маск якобы ведет себя, как сопрезидент. Трамп выиграл выборы 5 ноября. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241128/soskin-1986127145.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, день благодарения (thanksgiving day)