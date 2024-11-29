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Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа

Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа - РИА Новости, 29.11.2024

Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа

Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессмена США Томаса Масси в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:43

2024-11-29T08:43

2024-11-29T08:43

в мире

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джулиан ассанж

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илон маск

wikileaks

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессмена США Томаса Масси в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее газета Guardian сообщила, что американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Круто", - написал Маск в соцсети X, комментируя сообщение об обращении Масси к Байдену. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20241030/assanzh-1980825925.html

https://ria.ru/20240627/assanzh-1955958033.html

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в мире, сша, джулиан ассанж, джо байден, илон маск, wikileaks