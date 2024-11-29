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Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа - РИА Новости, 29.11.2024
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08:43 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/mask-1986362214.html
Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа
Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа - РИА Новости, 29.11.2024
Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа
Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессмена США Томаса Масси в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:43
2024-11-29T08:43
в мире
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джулиан ассанж
джо байден
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессмена США Томаса Масси в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее газета Guardian сообщила, что американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Круто", - написал Маск в соцсети X, комментируя сообщение об обращении Масси к Байдену. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241030/assanzh-1980825925.html
https://ria.ru/20240627/assanzh-1955958033.html
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в мире, сша, джулиан ассанж, джо байден, илон маск, wikileaks
В мире, США, Джулиан Ассанж, Джо Байден, Илон Маск, WikiLeaks
Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа

Маск поддержал просьбу конгрессмена Масси к Байдену о помиловании Ассанжа

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессмена США Томаса Масси в адрес президента Джо Байдена о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Ранее газета Guardian сообщила, что американские конгрессмены, демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Масси, направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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"Круто", - написал Маск в соцсети X, комментируя сообщение об обращении Масси к Байдену.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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27 июня, 21:32
 
В миреСШАДжулиан АссанжДжо БайденИлон МаскWikiLeaks
 
 
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