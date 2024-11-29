https://ria.ru/20241129/makaka-1986468046.html

Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи

Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи - РИА Новости, 29.11.2024

Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи

Почка генномодифицированной (ГМО) свиньи, пересаженная китайскими учеными макаке, не отторгалась в течение 184 дней, что стало прорывом в ксенотрансплантологии... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:31

2024-11-29T15:31

2024-11-29T17:00

китай

ухань

сша

в мире

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986511714_0:112:360:315_1920x0_80_0_0_6ae0f6b588e26025a07c52e543636a9c.jpg

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Почка генномодифицированной (ГМО) свиньи, пересаженная китайскими учеными макаке, не отторгалась в течение 184 дней, что стало прорывом в ксенотрансплантологии в Китае, сообщило издание Global Times со ссылкой на релиз исследования. Как сообщило издание, исследовательская группа по трансплантации органов из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане добилась большого прорыва - пересаженная ими почка генетически модифицированной свиньи выжила в теле макаки в течение беспрецедентных 184 дней. "Это знаменует собой первый шаг на пути к успешной ксенотрансплантации в Китае", - отметило издание. Сообщается, что ранее в ходе испытаний с участием ГМО-свиней и нечеловекообразных приматов ученые сталкивались с трудностями в достижении долгосрочной выживаемости при пересадке почки свиньи макаке, и это стало серьезным препятствием для продвижения ксеногенной трансплантации почек к этапу клинических испытаний в Китае. "Ведущий исследователь команды Чэнь Ган пояснил, что при тестировании ксенотрансплантата на животных 180-дневная выживаемость рассматривается как критерий достижения долгосрочной выживаемости", - пишет издание. Ученый также рассказал, что в мире было зафиксировано всего примерно 20 случаев долгосрочной выживаемости после трансплантации почек ГМО-свиней макакам, а США стали пионерами в проведении клинических испытаний трансплантации почек свиней пациентам с уремией. Как уточняется в публикации, в своих испытаниях китайские ученые использовали pCMV-негативных свиней с четырьмя генетическими модификациями (GTKO/β4GalNT2KO/hCD55/hTBM) в качестве доноров для трансплантации почки, одновременно удалив обе собственные почки макаки. "Благодаря улучшению схемы иммуносупрессивной терапии удалось добиться выживаемости трансплантированной почки в течение 184 дней", - цитирует газета релиз. Отмечается, что в течение пяти месяцев после трансплантации пересаженная свиная почка у макаки функционировала полностью нормально, а различные физиологические показатели в основном находились в пределах нормы. Позже у макаки развилась прогрессирующая протеинурия и возникло хроническое отторжение, обусловленное образованием новых ксеногенных антител, уточнило издание со ссылкой на Чэнь Гана. Сообщается, что ученые намерены продолжать добиваться лучших показателей выживаемости.

https://ria.ru/20240512/pochka-1945370698.html

https://ria.ru/20240414/genom-1939319153.html

https://ria.ru/20241129/nauka-1986261711.html

китай

ухань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, ухань, сша, в мире