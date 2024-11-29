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Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи - РИА Новости, 29.11.2024
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Наука
 
15:31 29.11.2024 (обновлено: 17:00 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/makaka-1986468046.html
Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи
Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи - РИА Новости, 29.11.2024
Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи
Почка генномодифицированной (ГМО) свиньи, пересаженная китайскими учеными макаке, не отторгалась в течение 184 дней, что стало прорывом в ксенотрансплантологии... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:31
2024-11-29T17:00
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Почка генномодифицированной (ГМО) свиньи, пересаженная китайскими учеными макаке, не отторгалась в течение 184 дней, что стало прорывом в ксенотрансплантологии в Китае, сообщило издание Global Times со ссылкой на релиз исследования. Как сообщило издание, исследовательская группа по трансплантации органов из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане добилась большого прорыва - пересаженная ими почка генетически модифицированной свиньи выжила в теле макаки в течение беспрецедентных 184 дней. "Это знаменует собой первый шаг на пути к успешной ксенотрансплантации в Китае", - отметило издание. Сообщается, что ранее в ходе испытаний с участием ГМО-свиней и нечеловекообразных приматов ученые сталкивались с трудностями в достижении долгосрочной выживаемости при пересадке почки свиньи макаке, и это стало серьезным препятствием для продвижения ксеногенной трансплантации почек к этапу клинических испытаний в Китае. "Ведущий исследователь команды Чэнь Ган пояснил, что при тестировании ксенотрансплантата на животных 180-дневная выживаемость рассматривается как критерий достижения долгосрочной выживаемости", - пишет издание. Ученый также рассказал, что в мире было зафиксировано всего примерно 20 случаев долгосрочной выживаемости после трансплантации почек ГМО-свиней макакам, а США стали пионерами в проведении клинических испытаний трансплантации почек свиней пациентам с уремией. Как уточняется в публикации, в своих испытаниях китайские ученые использовали pCMV-негативных свиней с четырьмя генетическими модификациями (GTKO/β4GalNT2KO/hCD55/hTBM) в качестве доноров для трансплантации почки, одновременно удалив обе собственные почки макаки. "Благодаря улучшению схемы иммуносупрессивной терапии удалось добиться выживаемости трансплантированной почки в течение 184 дней", - цитирует газета релиз. Отмечается, что в течение пяти месяцев после трансплантации пересаженная свиная почка у макаки функционировала полностью нормально, а различные физиологические показатели в основном находились в пределах нормы. Позже у макаки развилась прогрессирующая протеинурия и возникло хроническое отторжение, обусловленное образованием новых ксеногенных антител, уточнило издание со ссылкой на Чэнь Гана. Сообщается, что ученые намерены продолжать добиваться лучших показателей выживаемости.
https://ria.ru/20240512/pochka-1945370698.html
https://ria.ru/20240414/genom-1939319153.html
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китай, ухань, сша, в мире
Китай, Ухань, США, В мире, Наука
Китайские ученые пересадили макаке почку ГМО-свиньи

В Китае пересаженная макаке почка ГМО-свиньи не отторгалась в течение 184 дней

© China NewsКитайские ученые из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане пересадили почку генетически модифицированной свиньи макаке
Китайские ученые из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане пересадили почку генетически модифицированной свиньи макаке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© China News
Китайские ученые из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане пересадили почку генетически модифицированной свиньи макаке
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Почка генномодифицированной (ГМО) свиньи, пересаженная китайскими учеными макаке, не отторгалась в течение 184 дней, что стало прорывом в ксенотрансплантологии в Китае, сообщило издание Global Times со ссылкой на релиз исследования.
Как сообщило издание, исследовательская группа по трансплантации органов из больницы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане добилась большого прорыва - пересаженная ими почка генетически модифицированной свиньи выжила в теле макаки в течение беспрецедентных 184 дней.
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"Это знаменует собой первый шаг на пути к успешной ксенотрансплантации в Китае", - отметило издание.
Сообщается, что ранее в ходе испытаний с участием ГМО-свиней и нечеловекообразных приматов ученые сталкивались с трудностями в достижении долгосрочной выживаемости при пересадке почки свиньи макаке, и это стало серьезным препятствием для продвижения ксеногенной трансплантации почек к этапу клинических испытаний в Китае.
"Ведущий исследователь команды Чэнь Ган пояснил, что при тестировании ксенотрансплантата на животных 180-дневная выживаемость рассматривается как критерий достижения долгосрочной выживаемости", - пишет издание.
Ученый также рассказал, что в мире было зафиксировано всего примерно 20 случаев долгосрочной выживаемости после трансплантации почек ГМО-свиней макакам, а США стали пионерами в проведении клинических испытаний трансплантации почек свиней пациентам с уремией.
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Как уточняется в публикации, в своих испытаниях китайские ученые использовали pCMV-негативных свиней с четырьмя генетическими модификациями (GTKO/β4GalNT2KO/hCD55/hTBM) в качестве доноров для трансплантации почки, одновременно удалив обе собственные почки макаки.
"Благодаря улучшению схемы иммуносупрессивной терапии удалось добиться выживаемости трансплантированной почки в течение 184 дней", - цитирует газета релиз.
Отмечается, что в течение пяти месяцев после трансплантации пересаженная свиная почка у макаки функционировала полностью нормально, а различные физиологические показатели в основном находились в пределах нормы.
Позже у макаки развилась прогрессирующая протеинурия и возникло хроническое отторжение, обусловленное образованием новых ксеногенных антител, уточнило издание со ссылкой на Чэнь Гана. Сообщается, что ученые намерены продолжать добиваться лучших показателей выживаемости.
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