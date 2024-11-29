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"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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10:35 29.11.2024 (обновлено: 10:36 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/lukoyl-1986382946.html
"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ
"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil откроет в Финляндии четыре новые АЗС, несмотря на санкции, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:35
2024-11-29T10:36
экономика
россия
финляндия
лукойл
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil откроет в Финляндии четыре новые АЗС, несмотря на санкции, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Сеть АЗС Teboil планирует открыть четыре новые автозаправочные станции в январе. Заправки будут расположены на территории существующих АЗС самообслуживания в Хельсинки, Луумяки (юг финской Карелии - ред.), Оулу и Туусула (к северу от Хельсинки - ред.)", - говорится в материале. Как уточняет Yle, против Teboil, принадлежащей российскому "Лукойлу", введены санкции, с октября 2022 года Teboil прекратила импортировать и продавать российскую нефть на своих АЗС. По данным Yle, операционная прибыль Teboil в 2021 году составляла более 19 миллионов евро, в 2023 году снизилась до 210 тысяч евро. Однако, как сообщает Yle, снижение прибыли не помешало компании открыть новые АЗС в 2024 году. В этом году компания открыла заправки в Виитасаари в центральной Финляндии, в Симо на северо-западе, в Лахти, Эспоо и Инкоо на юге страны. Yle уточняет, что некоторыми АЗС Teboil управляет центральное руководство, то есть "Лукойл", а некоторыми - предприниматели. Предприниматели арендуют помещение заправки у Teboil и отвечают за наем персонала, получение разрешений на работу АЗС и заключение договоров с поставщиками. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html
https://ria.ru/20220613/zapravki-1795055571.html
https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960959715.html
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экономика, россия, финляндия, лукойл, в мире
Экономика, Россия, Финляндия, ЛУКОЙЛ, В мире
"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ

Yle: Teboil откроет в Финляндии четыре новых АЗС в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывески автозаправочной станции Teboil
Вывески автозаправочной станции Teboil - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывески автозаправочной станции Teboil. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil откроет в Финляндии четыре новые АЗС, несмотря на санкции, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
"Сеть АЗС Teboil планирует открыть четыре новые автозаправочные станции в январе. Заправки будут расположены на территории существующих АЗС самообслуживания в Хельсинки, Луумяки (юг финской Карелии - ред.), Оулу и Туусула (к северу от Хельсинки - ред.)", - говорится в материале.
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9 января 2023, 19:30
Как уточняет Yle, против Teboil, принадлежащей российскому "Лукойлу", введены санкции, с октября 2022 года Teboil прекратила импортировать и продавать российскую нефть на своих АЗС.
По данным Yle, операционная прибыль Teboil в 2021 году составляла более 19 миллионов евро, в 2023 году снизилась до 210 тысяч евро. Однако, как сообщает Yle, снижение прибыли не помешало компании открыть новые АЗС в 2024 году. В этом году компания открыла заправки в Виитасаари в центральной Финляндии, в Симо на северо-западе, в Лахти, Эспоо и Инкоо на юге страны.
Yle уточняет, что некоторыми АЗС Teboil управляет центральное руководство, то есть "Лукойл", а некоторыми - предприниматели. Предприниматели арендуют помещение заправки у Teboil и отвечают за наем персонала, получение разрешений на работу АЗС и заключение договоров с поставщиками.
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В Москве на месте АЗС Shell появились заправки "Лукойла" под брендом Teboil
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Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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