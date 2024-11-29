"Дочка" "Лукойла" откроет четыре новые АЗС в Финляндии, пишут СМИ
Yle: Teboil откроет в Финляндии четыре новых АЗС в 2025 году
Вывески автозаправочной станции Teboil. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil откроет в Финляндии четыре новые АЗС, несмотря на санкции, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
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Как уточняет Yle, против Teboil, принадлежащей российскому "Лукойлу", введены санкции, с октября 2022 года Teboil прекратила импортировать и продавать российскую нефть на своих АЗС.
По данным Yle, операционная прибыль Teboil в 2021 году составляла более 19 миллионов евро, в 2023 году снизилась до 210 тысяч евро. Однако, как сообщает Yle, снижение прибыли не помешало компании открыть новые АЗС в 2024 году. В этом году компания открыла заправки в Виитасаари в центральной Финляндии, в Симо на северо-западе, в Лахти, Эспоо и Инкоо на юге страны.
Yle уточняет, что некоторыми АЗС Teboil управляет центральное руководство, то есть "Лукойл", а некоторыми - предприниматели. Предприниматели арендуют помещение заправки у Teboil и отвечают за наем персонала, получение разрешений на работу АЗС и заключение договоров с поставщиками.
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Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
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