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Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией - РИА Новости, 29.11.2024
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17:11 29.11.2024 (обновлено: 18:39 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kuleba-1986521501.html
Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией
Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией - РИА Новости, 29.11.2024
Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией
У Киева нет средств для того, чтобы переломить ход конфликта с Россией, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:11
2024-11-29T18:39
в мире
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россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Киева нет средств для того, чтобы переломить ход конфликта с Россией, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times."Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет, их нет", — подчеркнул он.По словам Кулебы, если так будет продолжаться дальше, Киев проиграет в этом конфликте. Он также заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и тему ядерного оружия. При этом, по словам экс-министра, Киеву повезло, что в 2022 году главой американского государства был именно Байден, так как в противном случае ситуация для его страны сложилась бы намного хуже.Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. В понедельник газета Le Monde сообщила, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, так как не исключают вероятности отказа США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе.
https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, дмитрий песков, дональд трамп, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией

Кулеба признал, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Киева нет средств для того, чтобы переломить ход конфликта с Россией, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times.
«
"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет, их нет", — подчеркнул он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
Вчера, 15:54
По словам Кулебы, если так будет продолжаться дальше, Киев проиграет в этом конфликте.
Он также заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и тему ядерного оружия. При этом, по словам экс-министра, Киеву повезло, что в 2022 году главой американского государства был именно Байден, так как в противном случае ситуация для его страны сложилась бы намного хуже.
Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
В понедельник газета Le Monde сообщила, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, так как не исключают вероятности отказа США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба
2 мая, 02:36
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаДмитрий ПесковДональд ТрампНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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