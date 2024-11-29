Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией
Кулеба признал, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Киева нет средств для того, чтобы переломить ход конфликта с Россией, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Financial Times.
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"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет, их нет", — подчеркнул он.
По словам Кулебы, если так будет продолжаться дальше, Киев проиграет в этом конфликте.
Он также заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и тему ядерного оружия. При этом, по словам экс-министра, Киеву повезло, что в 2022 году главой американского государства был именно Байден, так как в противном случае ситуация для его страны сложилась бы намного хуже.
Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
В понедельник газета Le Monde сообщила, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, так как не исключают вероятности отказа США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе.