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На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники - РИА Новости, 29.11.2024
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21:02 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kuban-1986572594.html
На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники
На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники - РИА Новости, 29.11.2024
На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники
Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:02
2024-11-29T21:02
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники. "Внимание, фейк! В домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах Краснодарского края распространяется информация о продаже взрывчатки под видом пиротехники. Это – намеренный вброс из неизвестного источника", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, спецслужбы и правоохранительные органы не подтверждают такие случаи на территории региона. Власти рекомендуют жителям Кубани покупать пиротехнические изделия в лицензированных магазинах, где продавцы по требованию покупателей обязаны предоставить сертификат о подлинности товара.
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники

Оперштаб Кубани опроверг информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники.
"Внимание, фейк! В домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах Краснодарского края распространяется информация о продаже взрывчатки под видом пиротехники. Это – намеренный вброс из неизвестного источника", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, спецслужбы и правоохранительные органы не подтверждают такие случаи на территории региона.
Власти рекомендуют жителям Кубани покупать пиротехнические изделия в лицензированных магазинах, где продавцы по требованию покупателей обязаны предоставить сертификат о подлинности товара.
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