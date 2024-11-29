https://ria.ru/20241129/kuban-1986572594.html

На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники

На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники - РИА Новости, 29.11.2024

На Кубани опровергли слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:02

2024-11-29T21:02

2024-11-29T21:02

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники. "Внимание, фейк! В домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах Краснодарского края распространяется информация о продаже взрывчатки под видом пиротехники. Это – намеренный вброс из неизвестного источника", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, спецслужбы и правоохранительные органы не подтверждают такие случаи на территории региона. Власти рекомендуют жителям Кубани покупать пиротехнические изделия в лицензированных магазинах, где продавцы по требованию покупателей обязаны предоставить сертификат о подлинности товара.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, краснодарский край, россия