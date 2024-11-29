В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила
Палеонтологи в Перу представили найденный в пустыне скелет ископаемого крокодила
© IngemmetСкелет ископаемого крокодила
© Ingemmet
Скелет ископаемого крокодила. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палеонтологи Перу представили почти полный скелет ископаемого крокодила возрастом около десяти миллионов лет, сообщает Геологический, горный и металлургический институт (Ingemmet) - организатор международного конгресса палеонтологии в столице страны Лиме.
Сообщается, что ископаемая рептилия была обнаружена в конце 2023 года в пустыне Окукахе в департаменте Ика на юге страны. Останки крокодила были извлечены из твердой породы миоценовой эпохи под руководством палеонтолога Марио Урбины при помощи регионального геологического управления Ingemmet.
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"У этой окаменелости крокодила особые характеристики, поскольку впервые в Перу обнаружен ювенильный экземпляр, а также почти полный сочлененный скелет длиной от трех до четырех метров. Во взрослом состоянии эти особи достигали девяти метров в длину", - говорится в коммюнике.
По словам палеонтолога Марио Гамарры, молодой крокодил, предположительно, принадлежит к вымершему роду Piscogavialis. Он отметил исключительную сохранность скелета, которому не хватает только части левой лапы и части хвоста.
Ожидается, что окаменелость будет выставлена на всеобщее обозрение в штаб-квартире Ingemmet в декабре.