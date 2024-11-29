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В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила - РИА Новости, 29.11.2024
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Наука
 
03:21 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/krokodil-1986352354.html
В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила
В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила - РИА Новости, 29.11.2024
В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила
Палеонтологи Перу представили почти полный скелет ископаемого крокодила возрастом около десяти миллионов лет, сообщает Геологический, горный и металлургический... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:21
2024-11-29T03:21
наука
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палеонтологи Перу представили почти полный скелет ископаемого крокодила возрастом около десяти миллионов лет, сообщает Геологический, горный и металлургический институт (Ingemmet) - организатор международного конгресса палеонтологии в столице страны Лиме. Сообщается, что ископаемая рептилия была обнаружена в конце 2023 года в пустыне Окукахе в департаменте Ика на юге страны. Останки крокодила были извлечены из твердой породы миоценовой эпохи под руководством палеонтолога Марио Урбины при помощи регионального геологического управления Ingemmet. "У этой окаменелости крокодила особые характеристики, поскольку впервые в Перу обнаружен ювенильный экземпляр, а также почти полный сочлененный скелет длиной от трех до четырех метров. Во взрослом состоянии эти особи достигали девяти метров в длину", - говорится в коммюнике. По словам палеонтолога Марио Гамарры, молодой крокодил, предположительно, принадлежит к вымершему роду Piscogavialis. Он отметил исключительную сохранность скелета, которому не хватает только части левой лапы и части хвоста. Ожидается, что окаменелость будет выставлена на всеобщее обозрение в штаб-квартире Ingemmet в декабре.
https://ria.ru/20241028/syurpriz-1980423768.html
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перу, лима (город)
Наука, Перу, Лима (город)
В Перу представили найденный скелет ископаемого крокодила

Палеонтологи в Перу представили найденный в пустыне скелет ископаемого крокодила

© IngemmetСкелет ископаемого крокодила
Скелет ископаемого крокодила - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Ingemmet
Скелет ископаемого крокодила. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Палеонтологи Перу представили почти полный скелет ископаемого крокодила возрастом около десяти миллионов лет, сообщает Геологический, горный и металлургический институт (Ingemmet) - организатор международного конгресса палеонтологии в столице страны Лиме.
Сообщается, что ископаемая рептилия была обнаружена в конце 2023 года в пустыне Окукахе в департаменте Ика на юге страны. Останки крокодила были извлечены из твердой породы миоценовой эпохи под руководством палеонтолога Марио Урбины при помощи регионального геологического управления Ingemmet.
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"У этой окаменелости крокодила особые характеристики, поскольку впервые в Перу обнаружен ювенильный экземпляр, а также почти полный сочлененный скелет длиной от трех до четырех метров. Во взрослом состоянии эти особи достигали девяти метров в длину", - говорится в коммюнике.
По словам палеонтолога Марио Гамарры, молодой крокодил, предположительно, принадлежит к вымершему роду Piscogavialis. Он отметил исключительную сохранность скелета, которому не хватает только части левой лапы и части хвоста.
Ожидается, что окаменелость будет выставлена на всеобщее обозрение в штаб-квартире Ingemmet в декабре.
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