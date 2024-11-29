https://ria.ru/20241129/kreml-1986412307.html

В Кремле прокомментировали удары по объектам ВПК Украины

В Кремле прокомментировали удары по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле прокомментировали удары по объектам ВПК Украины

Удары по объектам ВПК Украины осуществлялись в русле ответа РФ на удары американскими ракетами по российской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:48

2024-11-29T12:48

2024-11-29T12:48

украина

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Удары по объектам ВПК Украины осуществлялись в русле ответа РФ на удары американскими ракетами по российской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое и косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины был ответной акцией. Об этом собственно на пресс-конференции вчера вечером рассказывал президент России. Была ответом на двухкратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении действующего президента США Джон Байдена на сайте Белого дома об ударах РФ по объектам ВПК Украины.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, дмитрий песков