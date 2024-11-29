https://ria.ru/20241129/kreml-1986411267.html

В Кремле прокомментировали двусторонние отношения с Японией

В Кремле прокомментировали двусторонние отношения с Японией - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле прокомментировали двусторонние отношения с Японией

Недружественные действия Токио полностью препятствуют переговорам о мирном договоре между Россией и Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:45

2024-11-29T12:45

2024-11-29T13:11

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Недружественные действия Токио полностью препятствуют переговорам о мирном договоре между Россией и Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в своей программной речи, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора."Как мы знаем, Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем западным санкциям, ввела ограничения для наших операторов - все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией.Он добавил, что Россия не была инициатором сворачивания диалога."Это не Россия вводила какие-то экономические ограничения. Инициатором была именно Япония", - отметил Песков.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.ско-японских отношений. С предыдущими премьер-министрами Японии этот диалог был насыщенным и удалось подвинуться на пути в поисках решения. Япония присоединилась ко всем санкциям. Все это является недружественными шагами, которые в настоящий момент полностью. Россия не была инициатором сворачивания диалога. Инициатором была именно Япония", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, приветствуют ли в Москве и видят ли реальную основу для заключения мирного договора с Японией.

https://ria.ru/20241129/kreml-1986415922.html

https://ria.ru/20241121/yaponiya-1984985494.html

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япония, дмитрий песков, россия, сигэру исиба, москва, в мире