https://ria.ru/20241129/kreml-1986410182.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо

В Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо, РФ выступает за наведение порядка в регионе. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:41

2024-11-29T12:41

2024-11-29T12:59

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо, РФ выступает за наведение порядка в регионе."Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе. И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могли бы охарактеризовать ситуацию, которая сейчас разворачивается в Сирии.Накануне министерство обороны Сирии заявило, что сирийские вооруженные силы отреагировали на атаку террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, боевики понесли большие потери в технике и живой силе.Ранее сообщалось, что сирийские вооруженные силы "отреагировали на террористическую атаку, которая продолжается до сих пор". Сирийская газета Al Watan сообщает со ссылкой на военные источники, что сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковала скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.

https://ria.ru/20241129/aleppo-1986409443.html

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

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сирия, алеппо, дмитрий песков, в мире, россия