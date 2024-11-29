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Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами - РИА Новости, 29.11.2024
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12:12 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kot-1986403772.html
Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами
Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами - РИА Новости, 29.11.2024
Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами
Сотрудники полиции Алапаевска Свердловской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве двух котов, якобы съевших его ужин,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:12
2024-11-29T12:12
происшествия
алапаевск
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Алапаевска Свердловской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве двух котов, якобы съевших его ужин, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, 23-летний мужчина в ночь на 26 ноября в комнате отдыха скотного двора местного предприятия лишил жизни двух котов. Видео расправы над питомцами появилось в интернете, была начата проверка и возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. "Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела – сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившиеся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом. Сообщение о происшествии в дежурную часть территориального ОВД поступило по телефону от женщины, пожелавшей остаться анонимной", – рассказал Горелых. Фигуранту грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения - вероятнее всего, это будет подписка о невыезде, отметил представитель полиции. "В отношении шестнадцатилетнего горе-оператора, снимавшего на камеру своего мобильного телефона дикую расправу над животными, собранные полицией материалы направлены для принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних", – добавил Горелых.
https://ria.ru/20241112/sobaka-1983402778.html
https://ria.ru/20241118/proverka-1984397058.html
алапаевск
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происшествия, алапаевск, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Валерий Горелых
Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами

Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами из-за ужина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Алапаевска Свердловской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве двух котов, якобы съевших его ужин, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, 23-летний мужчина в ночь на 26 ноября в комнате отдыха скотного двора местного предприятия лишил жизни двух котов. Видео расправы над питомцами появилось в интернете, была начата проверка и возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
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"Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела – сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившиеся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом. Сообщение о происшествии в дежурную часть территориального ОВД поступило по телефону от женщины, пожелавшей остаться анонимной", – рассказал Горелых.
Фигуранту грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения - вероятнее всего, это будет подписка о невыезде, отметил представитель полиции.
"В отношении шестнадцатилетнего горе-оператора, снимавшего на камеру своего мобильного телефона дикую расправу над животными, собранные полицией материалы направлены для принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних", – добавил Горелых.
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ПроисшествияАлапаевскСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
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