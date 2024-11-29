https://ria.ru/20241129/kot-1986403772.html

Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами

Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами - РИА Новости, 29.11.2024

Жителя Свердловской области заподозрили в расправе над двумя котами

Сотрудники полиции Алапаевска Свердловской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве двух котов, якобы съевших его ужин,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:12

2024-11-29T12:12

2024-11-29T12:12

происшествия

алапаевск

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Алапаевска Свердловской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве двух котов, якобы съевших его ужин, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, 23-летний мужчина в ночь на 26 ноября в комнате отдыха скотного двора местного предприятия лишил жизни двух котов. Видео расправы над питомцами появилось в интернете, была начата проверка и возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. "Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела – сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившиеся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом. Сообщение о происшествии в дежурную часть территориального ОВД поступило по телефону от женщины, пожелавшей остаться анонимной", – рассказал Горелых. Фигуранту грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения - вероятнее всего, это будет подписка о невыезде, отметил представитель полиции. "В отношении шестнадцатилетнего горе-оператора, снимавшего на камеру своего мобильного телефона дикую расправу над животными, собранные полицией материалы направлены для принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних", – добавил Горелых.

https://ria.ru/20241112/sobaka-1983402778.html

https://ria.ru/20241118/proverka-1984397058.html

алапаевск

свердловская область

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происшествия, алапаевск, свердловская область, валерий горелых