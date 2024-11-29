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Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:07
2024-11-29T08:07
2024-11-29T08:46
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андрей белоусов
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении. В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
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Прибытие Белоусова в КНДР с официальным визитом
Минобороны РФ показало кадры прибытия Белоусова в КНДР с официальным визитом.
2024-11-29T08:07
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россия, пхеньян, андрей белоусов, корейская народная армия, в мире
Россия, Пхеньян, Андрей Белоусов, Корейская народная армия, В мире
Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР