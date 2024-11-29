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Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024

Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:07

2024-11-29T08:07

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ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении. В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

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Прибытие Белоусова в КНДР с официальным визитом Минобороны РФ показало кадры прибытия Белоусова в КНДР с официальным визитом. 2024-11-29T08:07 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, пхеньян, андрей белоусов, корейская народная армия, в мире