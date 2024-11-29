Рейтинг@Mail.ru
Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 29.11.2024 (обновлено: 08:46 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kndr-1986360002.html
Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Белоусов прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
Белоусов прибыл с визитом в КНДР
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:07
2024-11-29T08:46
россия
пхеньян
андрей белоусов
корейская народная армия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986362436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc0b2156f1322a50515245c4d65d6b2b.jpg
ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает министерство обороны РФ. "В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении. В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Белоусова в КНДР с официальным визитом
Минобороны РФ показало кадры прибытия Белоусова в КНДР с официальным визитом.
2024-11-29T08:07
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986362436_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83494f6be2a4dae908a835c25798c28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, андрей белоусов, корейская народная армия, в мире
Россия, Пхеньян, Андрей Белоусов, Корейская народная армия, В мире
Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР

Читать ria.ru в
Дзен
ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает министерство обороны РФ.
"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", - сказано в сообщении.
В международном аэропорту "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
Совещание Белоусова в пункте управления группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов
22 ноября, 10:07
 
РоссияПхеньянАндрей БелоусовКорейская народная армияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала