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В Киеве прогремели взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 29.11.2024 (обновлено: 00:57 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kiev-1986346331.html
В Киеве прогремели взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
В Киеве прогремели взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в городе Киев, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:19
2024-11-29T00:57
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Киев, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрыв в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 22.41 (23.41 мск) четверга.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241129/obstrel-1986346421.html
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрыв, сообщили СМИ

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрыв

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Киев, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрыв в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 22.41 (23.41 мск) четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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