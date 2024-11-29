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ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT - РИА Новости, 29.11.2024
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07:53 29.11.2024 (обновлено: 07:54 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html
ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT
ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT - РИА Новости, 29.11.2024
ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT
Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, сообщает РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:53
2024-11-29T07:54
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, сообщает газета New York Times. Как пишет издание, ХАМАС считает, что Израиль требует от него полной капитуляции, на что группировка по-прежнему не соглашается. Но некоторые лидеры движения обсуждают возможные уступки, на которые они могли бы пойти, если Израиль проявит заинтересованность в прекращении войны и выводе войск из сектора Газа. По словам двух источников, одно из предложений, которое обсуждается в руководстве ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить свое присутствие, по крайней мере, временно, в приграничном районе между Египтом и Газой. Представители ХАМАС публично отвергают любой долгосрочный контроль Израиля над этим районом, который известен как Филадельфийский коридор. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241128/khamas-1986234757.html
https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html
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Израиль, Египет, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT

NYT: ХАМАС и Израиль обсуждают сохранение контроля над Филадельфийским коридором

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, сообщает газета New York Times.
Как пишет издание, ХАМАС считает, что Израиль требует от него полной капитуляции, на что группировка по-прежнему не соглашается. Но некоторые лидеры движения обсуждают возможные уступки, на которые они могли бы пойти, если Израиль проявит заинтересованность в прекращении войны и выводе войск из сектора Газа.
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По словам двух источников, одно из предложений, которое обсуждается в руководстве ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить свое присутствие, по крайней мере, временно, в приграничном районе между Египтом и Газой. Представители ХАМАС публично отвергают любой долгосрочный контроль Израиля над этим районом, который известен как Филадельфийский коридор.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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