https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html

ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT

ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT - РИА Новости, 29.11.2024

ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю, сообщила NYT

Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, сообщает РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:53

2024-11-29T07:53

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Лидеры палестинского движения ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение контроля израильских сил над Филадельфийским коридором, сообщает газета New York Times. Как пишет издание, ХАМАС считает, что Израиль требует от него полной капитуляции, на что группировка по-прежнему не соглашается. Но некоторые лидеры движения обсуждают возможные уступки, на которые они могли бы пойти, если Израиль проявит заинтересованность в прекращении войны и выводе войск из сектора Газа. По словам двух источников, одно из предложений, которое обсуждается в руководстве ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить свое присутствие, по крайней мере, временно, в приграничном районе между Египтом и Газой. Представители ХАМАС публично отвергают любой долгосрочный контроль Израиля над этим районом, который известен как Филадельфийский коридор. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241128/khamas-1986234757.html

https://ria.ru/20241128/izrail-1986251706.html

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израиль, египет, россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире