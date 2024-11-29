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Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram

Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram - РИА Новости, 29.11.2024

Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram

Посольство Великобритании в Москве предложило всем желающим в Telegram задать вопрос британскому послу в РФ Найджелу Кейси. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:27

2024-11-29T19:27

2024-11-29T19:29

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве предложило всем желающим в Telegram задать вопрос британскому послу в РФ Найджелу Кейси. В своем Telegram-канале посольство разместило сообщение, в котором предложило задать вопросы главе британской дипмиссии в РФ. "Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях", - говорится в сообщении. Из всех вопросов будет выбрано три, ответы на них британское посольство опубликует в своих соцсетях. "Задавайте вопросы, которые могут заинтересовать большое количество подписчиков", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

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