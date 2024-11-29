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Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram - РИА Новости, 29.11.2024
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19:27 29.11.2024 (обновлено: 19:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/keysi-1986561480.html
Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram
Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram - РИА Новости, 29.11.2024
Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram
Посольство Великобритании в Москве предложило всем желающим в Telegram задать вопрос британскому послу в РФ Найджелу Кейси. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:27
2024-11-29T19:29
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве предложило всем желающим в Telegram задать вопрос британскому послу в РФ Найджелу Кейси. В своем Telegram-канале посольство разместило сообщение, в котором предложило задать вопросы главе британской дипмиссии в РФ. "Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях", - говорится в сообщении. Из всех вопросов будет выбрано три, ответы на них британское посольство опубликует в своих соцсетях. "Задавайте вопросы, которые могут заинтересовать большое количество подписчиков", - заключило ведомство.
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в мире, россия, великобритания, москва, найджел кейси, telegram
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Найджел Кейси, Telegram
Посольство Британии предложило задать вопрос послу в России в Telegram

Посольство Британии в Москве предложило желающим задать вопрос Кейси в Telegram

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосол Великобритании Найджел Кейси у здания МИД РФ
Посол Великобритании Найджел Кейси у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посол Великобритании Найджел Кейси у здания МИД РФ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве предложило всем желающим в Telegram задать вопрос британскому послу в РФ Найджелу Кейси.
В своем Telegram-канале посольство разместило сообщение, в котором предложило задать вопросы главе британской дипмиссии в РФ.
"Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях", - говорится в сообщении.
Из всех вопросов будет выбрано три, ответы на них британское посольство опубликует в своих соцсетях.
"Задавайте вопросы, которые могут заинтересовать большое количество подписчиков", - заключило ведомство.
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