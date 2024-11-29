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План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США - РИА Новости, 29.11.2024
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15:54 29.11.2024 (обновлено: 21:54 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США - РИА Новости, 29.11.2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем на Украине,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:54
2024-11-29T21:54
в мире
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сша
россия
кит келлог
дональд трамп
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем на Украине, также выбрал весьма конкретный план по завершению конфликта, пишет журналист СNN Ник Пейтон Уолш.По мнению журналиста CNN, этот план "придется по нраву" российскому президенту Владимиру Путину, но разрушит единство и поддержку Запада."Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций", — говорится в материале.Келлог считает, что США не нужно вмешиваться в еще один конфликт, поскольку их собственные запасы оружия пострадали от помощи Украине, оставив страну уязвимой в любом потенциальном конфликте с Китаем."Также членство Украины в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с четкими критериями и гарантиями безопасности", — пишет CNN.Как утверждается в статье, Келлог довольно подробно изложил свои тезисы по урегулированию еще в апреле в статье для политического института America First.В ноябре избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда Келлог взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.
https://ria.ru/20241128/kellog-1986161866.html
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в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Выборы президента США — 2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США

CNN: план спецпосланника Трампа по Украине Келлога понравится Путину

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем на Украине, также выбрал весьма конкретный план по завершению конфликта, пишет журналист СNN Ник Пейтон Уолш.
По мнению журналиста CNN, этот план "придется по нраву" российскому президенту Владимиру Путину, но разрушит единство и поддержку Запада.
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"Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций", — говорится в материале.
Келлог считает, что США не нужно вмешиваться в еще один конфликт, поскольку их собственные запасы оружия пострадали от помощи Украине, оставив страну уязвимой в любом потенциальном конфликте с Китаем.
"Также членство Украины в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с четкими критериями и гарантиями безопасности", — пишет CNN.
Как утверждается в статье, Келлог довольно подробно изложил свои тезисы по урегулированию еще в апреле в статье для политического института America First.
В ноябре избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
Келлог — отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме. Долгое время работал в Пентагоне на разных должностях, он также находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда Келлог взял на себя командование подземным комплексом "Рэйвен Рок", который служит убежищем для руководства США в случае угроз.
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В миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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