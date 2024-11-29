Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кадры для беспилотных авиационных систем V2 - РИА Новости, 1920
Кадры для беспилотных авиационных систем
 
11:57 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/kaysin-1986213755.html
Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС
Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС - РИА Новости, 29.11.2024
Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС
О наиболее актуальных вопросах в сфере подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) в интервью РИА Новости рассказал директор Центра... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:57
2024-11-29T11:57
интервью
россия
технологии
беспилотные авиационные системы (бас)
кадры для беспилотных авиационных систем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986211403_0:74:1920:1154_1920x0_80_0_0_5d3804ccb16468c6a337a0b2c495cadc.jpg
О наиболее актуальных вопросах в сфере подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) в интервью РИА Новости рассказал директор Центра компетенций по БАС Университета Национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035") Дмитрий Кайсин.- Какие вопросы в подготовке специалистов в области БАС видятся вам наиболее актуальными, если учесть, что теме уделяется большое внимание, включая помощь государства в виде весомых дотаций на обучение и общую востребованность таких специалистов на рынке труда?- Я бы сказал, что самым важным вопросом при создании систем обучения для развивающегося рынка БАС является формирование и формулирование точных квалификационных требований. Нужно понять, кого учить и чему учить, чтобы наиболее точно отвечать на запросы работодателей. Нам важно, чтобы люди максимально быстро могли находить себя на рынке труда и соответствовать требованиям функциональных мест.Вторая задача, связанная с этим, состоит в том, что необходимо не только отвечать на текущий запрос и кадровый дефицит, но и закладывать долгосрочную основу для формирования новой отрасли. С точки зрения, например, применения новых технологий, разработки новых изделий, отработки новых форматов и сценариев применения беспилотников. Мы ставим цель осуществлять опережающую подготовку кадров под будущие поколения дронов, систем навигации, силовых установок.И третья задача, которую мы системно решаем в рамках нашего федерального проекта, состоит в подготовке специалистов не только непосредственно для предприятий, разрабатывающих и производящих беспилотные системы, но и для сфер применения БАС. Наличие знаний об использовании БАС у работников сельского, лесного хозяйства, служб МЧС, работников жилищной, строительной и других отраслей также очень важны, потому что именно грамотно применяющие беспилотные и цифровые технологии представители сфер заказчиков откроют рынок для масштабного применения беспилотной техники.- Каков сегодня разрыв между уровнем компетенций имеющихся и требуемых специалистов?- Если говорить про разработку и производство беспилотных авиационных систем, то в целом система обучения существует. Авиационная индустрия начала разрабатывать и проектировать беспилотники не в 2024 году, а гораздо раньше, и ведущие авиационные и инженерные вузы ведут подготовку специалистов. В условиях бурного роста индустрии и появления новых компаний, конечно, существует определенный дефицит, но в целом ситуация в этой части позитивная.Второе направление - это подготовка кадров в области информационных технологий, потому что современный беспилотник - это не только летающее изделие. Это и его система управления, и система сбора и обработки данных, нейросети, искусственный интеллект, анализ больших данных. И в этом смысле обучение ИТ-специалистов работе также и с беспилотной техникой - это тот разрыв, на который мы направляем наши образовательные программы.Третья тематика — это все, что связано с эксплуатацией, применением, обслуживанием, ремонтом и максимально эффективным встраиванием беспилотной техники в процессы мониторинга линий электропередач, трубопроводов, полей и лесов, создания ортофотопланов и так далее. Это дефицитная и критичная компетенция, на которую мы направляем свои усилия.- Каждый этап проектирования, производства и эксплуатации БАС требует своих специалистов. Где тяжелее всего с кадрами и почему?- На данный момент мы собрали и сформировали отраслевой заказ от более чем 120 организаций и предприятий отрасли, органов власти. Сейчас он составляет около 26 тысяч специалистов, которые требуются индустрии. Львиная доля по количеству - это специалисты в области эксплуатации БАС, при этом это не только операторы БПЛА, но и специалисты в области ремонта, эксплуатации, обслуживания наземной инфраструктуры, сбора и обработки данных и так далее. В этом смысле уже появляются новые задачи, новые профессии.Примерно по 10-15% отраслевого заказа — это люди, связанные с разработкой и производством беспилотной техники. Проектирование и разработка новых изделий, внедрение более совершенных технологий — это то направление, которое позволит нам сформировать облик индустрии. Объемы производства увеличиваются, поэтому и сборщики, и технологи, и специалисты по техническому контролю также востребованы, индустрия видит необходимость в подготовке таких специалистов.- Какие меры принимаются, и каков прогноз по устранению кадрового дефицита?- В рамках федерального проекта “Кадры для БАС” мы на данный момент реализуем несколько видов образовательных мероприятий, направленных как раз на решение обозначенной выше кадровой проблемы. Первое — это массовое обучение, которое построено у нас в сетевом формате. Мы отобрали 30 образовательных провайдеров, наиболее оснащенных материальной базой, наиболее квалифицированных с точки зрения опыта и наличия преподавательских кадров. А эти провайдеры, в свою очередь, сформировали сеть партнерских организаций практически во всех регионах России для того, чтобы практическая часть обучения проходила максимально близко к тому месту, где человек в будущем будет работать.Мы во многом ориентировались на решение кадровых задач региональных компаний и региональных органов власти, которые планируют применять беспилотники. Сейчас по этому направлению у нас обучились около шести тысяч человек. Это закрывает значительную часть вопросов, связанных с кадровым дефицитом.Второе направление, ориентированное на вовлечение молодежи в решение новых технологических задач, — это подготовка молодежных инженерных команд. Здесь главная идея в том, что содержанием обучения является жизненный цикл инженерного проекта. Ребята обучаются в командах, решая задачи, сформулированные непосредственно предприятиями. Это живые, настоящие задачи, и мы по итогам этого года видим, что большое количество решений, разработанных, спроектированных и реализованных в рамках образовательной программы, уже сейчас начинают внедряться в деятельность наших индустриальных партнеров. Мы планируем и дальше распространять этот опыт, потому что он зарекомендовал себя очень позитивно. Со стороны предприятий отрасли есть большой запрос на такого типа кадровую подготовку, которая не только решает производственные задачи, но и сокращает период адаптации молодых специалистов в инженерных компаниях и научных коллективах.Третьим способом решения задачи кадрового дефицита является проведение инженерно-технологических соревнований. По сути, система соревнований — это сетевая распределенная инженерная школа, которая решает задачу доработки и отработки новых технологических решений. Организаторами соревнований выступило более 50 технологических компаний, которые сформулировали сложные инженерные задачи, связанные с применением новых технологий, искусственного интеллекта, новых систем навигации и связи на базе космических сегментов. Это вовлекло большое количество школьников и студентов в работу с перспективными технологиями и позволило им освоить компетенции завтрашнего дня, недоступные в обычных образовательных программах.- Какие механизмы уже зарекомендовали себя как наиболее действенные?- Помимо тех механизмов, которые я назвал выше, стоит отметить также цифровой реестр кадров, ключевой особенностью которого является система анализа и интерпретации фактов деятельности специалиста. Любое действие, связанное с разработкой и применением беспилотников, будь то участие в соревнованиях по дронрейсингу, или стажировка в компании, позволяет нам увидеть сразу в цифровом виде, что человек на самом деле умеет, и наиболее точно подбирать его траекторию с точки зрения обучения, формирования профессиональной карьеры и трудоустройства.Мы планируем в 2025 году завершить разработку полноценного реестра кадров и начать интегрировать цифровые сервисы и услуги в кадровые проекты компаний, в региональные кадровые программы, и взаимодействовать с образовательными организациями в таком цифровом формате.
https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html
https://ria.ru/20241127/varyatchenko-1986046758.html
https://ria.ru/20241127/lipetsk-1986053261.html
https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986211403_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7bd0ab0eb5ff0845250e06f4c02f3348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, россия, технологии, беспилотные авиационные системы (бас)
Интервью, Россия, Технологии, Беспилотные авиационные системы (БАС), Кадры для беспилотных авиационных систем

Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС

© Фото : Пресс-служба НТИДиректор Центра компетенций по БАС Университета национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035") Дмитрий Кайсин
Директор Центра компетенций по БАС Университета национальной технологической инициативы 2035 (АНО Университет 2035) Дмитрий Кайсин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Пресс-служба НТИ
Директор Центра компетенций по БАС Университета национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035") Дмитрий Кайсин
Читать ria.ru в
Дзен
О наиболее актуальных вопросах в сфере подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) в интервью РИА Новости рассказал директор Центра компетенций по БАС Университета Национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035") Дмитрий Кайсин.
- Какие вопросы в подготовке специалистов в области БАС видятся вам наиболее актуальными, если учесть, что теме уделяется большое внимание, включая помощь государства в виде весомых дотаций на обучение и общую востребованность таких специалистов на рынке труда?
- Я бы сказал, что самым важным вопросом при создании систем обучения для развивающегося рынка БАС является формирование и формулирование точных квалификационных требований. Нужно понять, кого учить и чему учить, чтобы наиболее точно отвечать на запросы работодателей. Нам важно, чтобы люди максимально быстро могли находить себя на рынке труда и соответствовать требованиям функциональных мест.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Владимир Богатырев: "Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации"
28 ноября, 12:55
Вторая задача, связанная с этим, состоит в том, что необходимо не только отвечать на текущий запрос и кадровый дефицит, но и закладывать долгосрочную основу для формирования новой отрасли. С точки зрения, например, применения новых технологий, разработки новых изделий, отработки новых форматов и сценариев применения беспилотников. Мы ставим цель осуществлять опережающую подготовку кадров под будущие поколения дронов, систем навигации, силовых установок.
И третья задача, которую мы системно решаем в рамках нашего федерального проекта, состоит в подготовке специалистов не только непосредственно для предприятий, разрабатывающих и производящих беспилотные системы, но и для сфер применения БАС. Наличие знаний об использовании БАС у работников сельского, лесного хозяйства, служб МЧС, работников жилищной, строительной и других отраслей также очень важны, потому что именно грамотно применяющие беспилотные и цифровые технологии представители сфер заказчиков откроют рынок для масштабного применения беспилотной техники.
- Каков сегодня разрыв между уровнем компетенций имеющихся и требуемых специалистов?
- Если говорить про разработку и производство беспилотных авиационных систем, то в целом система обучения существует. Авиационная индустрия начала разрабатывать и проектировать беспилотники не в 2024 году, а гораздо раньше, и ведущие авиационные и инженерные вузы ведут подготовку специалистов. В условиях бурного роста индустрии и появления новых компаний, конечно, существует определенный дефицит, но в целом ситуация в этой части позитивная.
Второе направление - это подготовка кадров в области информационных технологий, потому что современный беспилотник - это не только летающее изделие. Это и его система управления, и система сбора и обработки данных, нейросети, искусственный интеллект, анализ больших данных. И в этом смысле обучение ИТ-специалистов работе также и с беспилотной техникой - это тот разрыв, на который мы направляем наши образовательные программы.
Третья тематика — это все, что связано с эксплуатацией, применением, обслуживанием, ремонтом и максимально эффективным встраиванием беспилотной техники в процессы мониторинга линий электропередач, трубопроводов, полей и лесов, создания ортофотопланов и так далее. Это дефицитная и критичная компетенция, на которую мы направляем свои усилия.
Генеральный директор ООО БАС Алексей Варятченко - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет
27 ноября, 17:45
- Каждый этап проектирования, производства и эксплуатации БАС требует своих специалистов. Где тяжелее всего с кадрами и почему?
- На данный момент мы собрали и сформировали отраслевой заказ от более чем 120 организаций и предприятий отрасли, органов власти. Сейчас он составляет около 26 тысяч специалистов, которые требуются индустрии. Львиная доля по количеству - это специалисты в области эксплуатации БАС, при этом это не только операторы БПЛА, но и специалисты в области ремонта, эксплуатации, обслуживания наземной инфраструктуры, сбора и обработки данных и так далее. В этом смысле уже появляются новые задачи, новые профессии.
Примерно по 10-15% отраслевого заказа — это люди, связанные с разработкой и производством беспилотной техники. Проектирование и разработка новых изделий, внедрение более совершенных технологий — это то направление, которое позволит нам сформировать облик индустрии. Объемы производства увеличиваются, поэтому и сборщики, и технологи, и специалисты по техническому контролю также востребованы, индустрия видит необходимость в подготовке таких специалистов.
- Какие меры принимаются, и каков прогноз по устранению кадрового дефицита?
- В рамках федерального проекта “Кадры для БАС” мы на данный момент реализуем несколько видов образовательных мероприятий, направленных как раз на решение обозначенной выше кадровой проблемы. Первое — это массовое обучение, которое построено у нас в сетевом формате. Мы отобрали 30 образовательных провайдеров, наиболее оснащенных материальной базой, наиболее квалифицированных с точки зрения опыта и наличия преподавательских кадров. А эти провайдеры, в свою очередь, сформировали сеть партнерских организаций практически во всех регионах России для того, чтобы практическая часть обучения проходила максимально близко к тому месту, где человек в будущем будет работать.
Мы во многом ориентировались на решение кадровых задач региональных компаний и региональных органов власти, которые планируют применять беспилотники. Сейчас по этому направлению у нас обучились около шести тысяч человек. Это закрывает значительную часть вопросов, связанных с кадровым дефицитом.
Второе направление, ориентированное на вовлечение молодежи в решение новых технологических задач, — это подготовка молодежных инженерных команд. Здесь главная идея в том, что содержанием обучения является жизненный цикл инженерного проекта. Ребята обучаются в командах, решая задачи, сформулированные непосредственно предприятиями. Это живые, настоящие задачи, и мы по итогам этого года видим, что большое количество решений, разработанных, спроектированных и реализованных в рамках образовательной программы, уже сейчас начинают внедряться в деятельность наших индустриальных партнеров. Мы планируем и дальше распространять этот опыт, потому что он зарекомендовал себя очень позитивно. Со стороны предприятий отрасли есть большой запрос на такого типа кадровую подготовку, которая не только решает производственные задачи, но и сокращает период адаптации молодых специалистов в инженерных компаниях и научных коллективах.
Третьим способом решения задачи кадрового дефицита является проведение инженерно-технологических соревнований. По сути, система соревнований — это сетевая распределенная инженерная школа, которая решает задачу доработки и отработки новых технологических решений. Организаторами соревнований выступило более 50 технологических компаний, которые сформулировали сложные инженерные задачи, связанные с применением новых технологий, искусственного интеллекта, новых систем навигации и связи на базе космических сегментов. Это вовлекло большое количество школьников и студентов в работу с перспективными технологиями и позволило им освоить компетенции завтрашнего дня, недоступные в обычных образовательных программах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке
27 ноября, 17:39
- Какие механизмы уже зарекомендовали себя как наиболее действенные?
- Помимо тех механизмов, которые я назвал выше, стоит отметить также цифровой реестр кадров, ключевой особенностью которого является система анализа и интерпретации фактов деятельности специалиста. Любое действие, связанное с разработкой и применением беспилотников, будь то участие в соревнованиях по дронрейсингу, или стажировка в компании, позволяет нам увидеть сразу в цифровом виде, что человек на самом деле умеет, и наиболее точно подбирать его траекторию с точки зрения обучения, формирования профессиональной карьеры и трудоустройства.
Мы планируем в 2025 году завершить разработку полноценного реестра кадров и начать интегрировать цифровые сервисы и услуги в кадровые проекты компаний, в региональные кадровые программы, и взаимодействовать с образовательными организациями в таком цифровом формате.
До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
До конца года БАС-подготовку пройдут 100 молодежных инженерных команд
26 ноября, 13:52
 
Кадры для беспилотных авиационных системИнтервьюРоссияТехнологииБеспилотные авиационные системы (БАС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала