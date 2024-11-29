https://ria.ru/20241129/kaysin-1986213755.html

Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС

Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС - РИА Новости, 29.11.2024

Дмитрий Кайсин: мы закладываем кадровую основу для новой отрасли БАС

О наиболее актуальных вопросах в сфере подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) в интервью РИА Новости рассказал директор Центра... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:57

2024-11-29T11:57

2024-11-29T11:57

интервью

россия

технологии

беспилотные авиационные системы (бас)

кадры для беспилотных авиационных систем

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О наиболее актуальных вопросах в сфере подготовки кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) в интервью РИА Новости рассказал директор Центра компетенций по БАС Университета Национальной технологической инициативы 2035 (АНО "Университет 2035") Дмитрий Кайсин.- Какие вопросы в подготовке специалистов в области БАС видятся вам наиболее актуальными, если учесть, что теме уделяется большое внимание, включая помощь государства в виде весомых дотаций на обучение и общую востребованность таких специалистов на рынке труда?- Я бы сказал, что самым важным вопросом при создании систем обучения для развивающегося рынка БАС является формирование и формулирование точных квалификационных требований. Нужно понять, кого учить и чему учить, чтобы наиболее точно отвечать на запросы работодателей. Нам важно, чтобы люди максимально быстро могли находить себя на рынке труда и соответствовать требованиям функциональных мест.Вторая задача, связанная с этим, состоит в том, что необходимо не только отвечать на текущий запрос и кадровый дефицит, но и закладывать долгосрочную основу для формирования новой отрасли. С точки зрения, например, применения новых технологий, разработки новых изделий, отработки новых форматов и сценариев применения беспилотников. Мы ставим цель осуществлять опережающую подготовку кадров под будущие поколения дронов, систем навигации, силовых установок.И третья задача, которую мы системно решаем в рамках нашего федерального проекта, состоит в подготовке специалистов не только непосредственно для предприятий, разрабатывающих и производящих беспилотные системы, но и для сфер применения БАС. Наличие знаний об использовании БАС у работников сельского, лесного хозяйства, служб МЧС, работников жилищной, строительной и других отраслей также очень важны, потому что именно грамотно применяющие беспилотные и цифровые технологии представители сфер заказчиков откроют рынок для масштабного применения беспилотной техники.- Каков сегодня разрыв между уровнем компетенций имеющихся и требуемых специалистов?- Если говорить про разработку и производство беспилотных авиационных систем, то в целом система обучения существует. Авиационная индустрия начала разрабатывать и проектировать беспилотники не в 2024 году, а гораздо раньше, и ведущие авиационные и инженерные вузы ведут подготовку специалистов. В условиях бурного роста индустрии и появления новых компаний, конечно, существует определенный дефицит, но в целом ситуация в этой части позитивная.Второе направление - это подготовка кадров в области информационных технологий, потому что современный беспилотник - это не только летающее изделие. Это и его система управления, и система сбора и обработки данных, нейросети, искусственный интеллект, анализ больших данных. И в этом смысле обучение ИТ-специалистов работе также и с беспилотной техникой - это тот разрыв, на который мы направляем наши образовательные программы.Третья тематика — это все, что связано с эксплуатацией, применением, обслуживанием, ремонтом и максимально эффективным встраиванием беспилотной техники в процессы мониторинга линий электропередач, трубопроводов, полей и лесов, создания ортофотопланов и так далее. Это дефицитная и критичная компетенция, на которую мы направляем свои усилия.- Каждый этап проектирования, производства и эксплуатации БАС требует своих специалистов. Где тяжелее всего с кадрами и почему?- На данный момент мы собрали и сформировали отраслевой заказ от более чем 120 организаций и предприятий отрасли, органов власти. Сейчас он составляет около 26 тысяч специалистов, которые требуются индустрии. Львиная доля по количеству - это специалисты в области эксплуатации БАС, при этом это не только операторы БПЛА, но и специалисты в области ремонта, эксплуатации, обслуживания наземной инфраструктуры, сбора и обработки данных и так далее. В этом смысле уже появляются новые задачи, новые профессии.Примерно по 10-15% отраслевого заказа — это люди, связанные с разработкой и производством беспилотной техники. Проектирование и разработка новых изделий, внедрение более совершенных технологий — это то направление, которое позволит нам сформировать облик индустрии. Объемы производства увеличиваются, поэтому и сборщики, и технологи, и специалисты по техническому контролю также востребованы, индустрия видит необходимость в подготовке таких специалистов.- Какие меры принимаются, и каков прогноз по устранению кадрового дефицита?- В рамках федерального проекта “Кадры для БАС” мы на данный момент реализуем несколько видов образовательных мероприятий, направленных как раз на решение обозначенной выше кадровой проблемы. Первое — это массовое обучение, которое построено у нас в сетевом формате. Мы отобрали 30 образовательных провайдеров, наиболее оснащенных материальной базой, наиболее квалифицированных с точки зрения опыта и наличия преподавательских кадров. А эти провайдеры, в свою очередь, сформировали сеть партнерских организаций практически во всех регионах России для того, чтобы практическая часть обучения проходила максимально близко к тому месту, где человек в будущем будет работать.Мы во многом ориентировались на решение кадровых задач региональных компаний и региональных органов власти, которые планируют применять беспилотники. Сейчас по этому направлению у нас обучились около шести тысяч человек. Это закрывает значительную часть вопросов, связанных с кадровым дефицитом.Второе направление, ориентированное на вовлечение молодежи в решение новых технологических задач, — это подготовка молодежных инженерных команд. Здесь главная идея в том, что содержанием обучения является жизненный цикл инженерного проекта. Ребята обучаются в командах, решая задачи, сформулированные непосредственно предприятиями. Это живые, настоящие задачи, и мы по итогам этого года видим, что большое количество решений, разработанных, спроектированных и реализованных в рамках образовательной программы, уже сейчас начинают внедряться в деятельность наших индустриальных партнеров. Мы планируем и дальше распространять этот опыт, потому что он зарекомендовал себя очень позитивно. Со стороны предприятий отрасли есть большой запрос на такого типа кадровую подготовку, которая не только решает производственные задачи, но и сокращает период адаптации молодых специалистов в инженерных компаниях и научных коллективах.Третьим способом решения задачи кадрового дефицита является проведение инженерно-технологических соревнований. По сути, система соревнований — это сетевая распределенная инженерная школа, которая решает задачу доработки и отработки новых технологических решений. Организаторами соревнований выступило более 50 технологических компаний, которые сформулировали сложные инженерные задачи, связанные с применением новых технологий, искусственного интеллекта, новых систем навигации и связи на базе космических сегментов. Это вовлекло большое количество школьников и студентов в работу с перспективными технологиями и позволило им освоить компетенции завтрашнего дня, недоступные в обычных образовательных программах.- Какие механизмы уже зарекомендовали себя как наиболее действенные?- Помимо тех механизмов, которые я назвал выше, стоит отметить также цифровой реестр кадров, ключевой особенностью которого является система анализа и интерпретации фактов деятельности специалиста. Любое действие, связанное с разработкой и применением беспилотников, будь то участие в соревнованиях по дронрейсингу, или стажировка в компании, позволяет нам увидеть сразу в цифровом виде, что человек на самом деле умеет, и наиболее точно подбирать его траекторию с точки зрения обучения, формирования профессиональной карьеры и трудоустройства.Мы планируем в 2025 году завершить разработку полноценного реестра кадров и начать интегрировать цифровые сервисы и услуги в кадровые проекты компаний, в региональные кадровые программы, и взаимодействовать с образовательными организациями в таком цифровом формате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, технологии, беспилотные авиационные системы (бас)