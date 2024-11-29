https://ria.ru/20241129/karta-1986269965.html

"Не там, где все думали". Древняя карта раскрыла загадку христианства

"Не там, где все думали". Древняя карта раскрыла загадку христианства - РИА Новости, 29.11.2024

"Не там, где все думали". Древняя карта раскрыла загадку христианства

Православные отмечают день памяти апостола Матфея. О жизни автора первого Евангелия известно очень мало. Еще меньше — о месте его погребения. Поиски идут уже... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:07

религия

эфиопия

африка

грузия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Матфея. О жизни автора первого Евангелия известно очень мало. Еще меньше — о месте его погребения. Поиски идут уже давно, но, кажется, археологи наконец приблизились к разгадке."Отправился к людоедам"Как известно, первым в рай попал благоразумный разбойник. А учеником Христа "номер один" стал "предатель" и "изменник веры" — именно так соотечественники смотрели на сборщика податей Левия Матфея.С одной стороны, должность у него была "хлебная": собственный дом, безбедное существование. С другой, хуже призвания не придумаешь — грабить свой же народ в угоду римской власти, да еще и часть денег оставлять себе. Презрение в глазах общественности гарантировано.И вот в один момент Левий Матфей решает кардинально изменить свою жизнь. Зачем, почему — непонятно.В Писании лишь сказано: "После сего (Иисус) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними".Более того, на этом какие-либо достоверные сведения о Матфее заканчиваются. О его дальнейшей жизни канонические тексты больше ничего не сообщают. Но кое-что известно из предания. Так, после воскресения Христа апостол "обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий"."Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие Матфея, — вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь".По легенде, местный царь Фульвиан приказал казнить апостола. Его должны были сжечь заживо. Привязали к деревянным столбам, растянули руки и ноги, уже разложили хворост — но в последний момент помиловали. Через некоторое время святой тихо и мирно скончался. Но вот где его похоронили — неизвестно. Могилу Матфея, в отличие от мест погребения остальных 11 апостолов, так и не нашли.Тот, да не тотНемногочисленные сведения из жития навели исследователей на мысль, что могилу нужно искать в Африке. На это указывает, в частности, широкое почитание апостола в Эфиопии. А местное предание гласит, что именно он принес сюда благую весть. Правда, есть загвоздка: между современной и древней Эфиопией — большая разница.Дело в том, что две тысячи лет назад это название не имело конкретной географической привязки. Как правило, под ним понимали обширные земли, "населенные людьми со смуглой кожей". Под описание попадало что угодно. Например, Индия, которая, как считал древнегреческий поэт Гомер, "где-то на юге, где бог Гелиос стоит в зените".Впрочем, одна зацепка у специалистов все же есть. Матфей, согласно житию, скончался в Мирменах. А такой город действительно существовал — но не в Африке, а на Кавказе. В древности этот регион именовали Эфиопией Понтийской.В начале нашей эры это была часть огромной Римской империи. Следы ее присутствия можно до сих пор обнаружить в Грузии. В 15 километрах к югу от Батуми находится крепость Апсарос. За ее стенами — часовня. А рядом с ней — массивный камень с надписью: "Могила апостола Матфея".Однако толп паломников вокруг него не увидишь. Мягко говоря, верующие не очень-то и осведомлены об этой реликвии. Ведь нет единого мнения, похоронен ли евангелист именно здесь.Некоторые исследователи предполагают: речь идет о другом ученике Христа с таким же именем. В христианской традиции, чтобы избежать путаницы, его называют МатфИем. А сведений о нем еще меньше: лишь однажды, в "Деяниях", сообщается, что его ввели в круг 12 — вместо Иуды Искариота.Любопытно, что апостольский маршрут Матфия тоже пролегал через Эфиопию. Отсюда предположение: факты из житий тезок за прошедшие века перемешались. Так что теперь не поймешь, кто из них похоронен в Грузии. Кроме того, местные власти не разрешают проводить раскопки на территории крепости Апсарос.Венецианский ребусВпрочем, евангелиста могли похоронить и в другом месте. Католики, например, убеждены, что его гробница — в итальянском городе Салерно. Там, под собором XI века, расположена богато украшенная крипта с мощами святого.Ватикан считает, что останки Матфея попали на Апеннинский полуостров еще в I веке нашей эры. А спустя тысячу лет, гласит легенда, он явился во сне одной крестьянке и указал на место своего погребения. Могилу раскопали, и мощи апостола замироточили. Тогда папа римский Григорий VII приказал перенести их в кафедральный собор Салерно, названный после этого Сан-Маттео.И в наши дни храм — обязательная остановка во всех путеводителях для паломников. Однако никаких документальных свидетельств этой гипотезы до сих пор нет. Святой престол высказывается довольно обтекаемо: "По старой католической традиции считается, что мощи принадлежат апостолу Матфею". И обходит стороной тот факт, что под мощами имеется в виду всего лишь один зуб.Но, несмотря на это, подсказку ученые нашли именно в Италии.В середине XIX века знаменитый русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский наткнулся в венецианской библиотеке на Каталонский атлас — средневековую карту мира. И нашел там любопытную заметку. Она-то и изменила направление поисков могилы апостола Матфея."Место, называемое Иссык-Куль, — значилось в пометке на полях. — В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста". На карте обитель располагалась на одной линии с Иерусалимом — еще одно свидетельство ее значимости.К тому же данные соотносились с преданием местных христиан. Они веками верили, что на территории современной Киргизии апостол Матфей проповедовал вместе с другим учеником Христа, Фомой. Только вот почти 200 лет версию Тян-Шанского никак не удавалось проверить.Лишь в 2015-м археологическая экспедиция, организованная Томским государственным университетом, заявила о сенсационном открытии. В ходе раскопок ученые обнаружили фрагмент керамического котла с армянскими и сирийскими письменами.Последний язык, ныне мертвый, использовался в качестве богослужебного в общинах Ближнего Востока и Средней Азии. А текст на армянском — доказательство того, что древний монастырь действительно существовал."Возможно, этот кувшин служил в ритуальных целях. Мы надеемся, что наша гипотеза (о гробнице Матфея. — Прим. ред.) окажется верной и будут новые доказательства", — отметил по окончании раскопок один из участников Дмитрий Горн.Работы продолжаются до сих пор. Пока исследована лишь небольшая часть дна озера Иссык-Куль. И не исключено, что в скором времени мир узнает, где же на самом деле похоронен евангелист Матфей.

https://ria.ru/20241123/oruzhie-1985197480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эфиопия, африка, грузия, аналитика - религия и мировоззрение