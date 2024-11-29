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Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана - РИА Новости, 29.11.2024
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08:18 29.11.2024 (обновлено: 08:37 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана - РИА Новости, 29.11.2024
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана
Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что недавние действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:18
2024-11-29T08:37
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ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что недавние действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и Вашингтона по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса, сообщает министерство иностранных дел Ирана. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники. "Решительно осуждая все формы и проявления терроризма, Багаи посчитал движения террористических группировок в Сирии за последние два дня частью... плана террористического израильского режима и США по дестабилизации региона Западной Азии" - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана. По его словам, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и "нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса". Багаи, утверждается в заявлении министерства, "подчеркнул необходимость бдительности и координации между странами региона, в особенности соседями Сирии, для нейтрализации этого опасного заговора" и "призвал к решительным и согласованным мерам для предотвращения распространения... терроризма в регионе". В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241128/aleppo-1986344128.html
https://ria.ru/20241128/siriya-1986280499.html
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в мире, сирия, иран, алеппо, оон
В мире, Сирия, Иран, Алеппо, ООН
Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана

МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США

© Фото : соцсетиИзраильский удар по Пальмире
Израильский удар по Пальмире - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : соцсети
Израильский удар по Пальмире. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что недавние действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и Вашингтона по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
Вчера, 23:20
"Решительно осуждая все формы и проявления терроризма, Багаи посчитал движения террористических группировок в Сирии за последние два дня частью... плана террористического израильского режима и США по дестабилизации региона Западной Азии" - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
По его словам, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и "нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса".
Багаи, утверждается в заявлении министерства, "подчеркнул необходимость бдительности и координации между странами региона, в особенности соседями Сирии, для нейтрализации этого опасного заговора" и "призвал к решительным и согласованным мерам для предотвращения распространения... терроризма в регионе".
Город Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо
Вчера, 15:00
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
*Запрещенная в России террористическая организация
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам
26 ноября, 00:25
 
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