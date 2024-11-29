Иран назвал действия террористов в Сирии частью американского плана
МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
© Фото : соцсетиИзраильский удар по Пальмире
© Фото : соцсети
Израильский удар по Пальмире. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что недавние действия террористических группировок в Сирии являются частью плана Тель-Авива и Вашингтона по дестабилизации региона Западной Азии, а также грубым нарушением соглашений астанинского процесса, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
"Решительно осуждая все формы и проявления терроризма, Багаи посчитал движения террористических группировок в Сирии за последние два дня частью... плана террористического израильского режима и США по дестабилизации региона Западной Азии" - говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
По его словам, в соответствии с соглашениями между гарантами астанинского процесса (Анкара, Москва и Тегеран), пригороды городов Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе Сирит считаются зоной деэскалации, и "нападение террористических группировок на эти районы является грубым нарушением соглашений астанинского процесса".
Багаи, утверждается в заявлении министерства, "подчеркнул необходимость бдительности и координации между странами региона, в особенности соседями Сирии, для нейтрализации этого опасного заговора" и "призвал к решительным и согласованным мерам для предотвращения распространения... терроризма в регионе".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
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