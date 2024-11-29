https://ria.ru/20241129/ingushetija-1986370917.html

В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей

В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 29.11.2024

В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей

Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:44

2024-11-29T09:44

2024-11-29T10:19

происшествия

малгобекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 07.15 мск в пятницу в селении Пседах по улице Почтовая произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении. В результате взрыва, по данным МЧС, погибла женщина 1978 года рождения, также пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения. "Один ребенок находится в реанимации", - отметили в ведомстве. Региональная прокуратура сообщила, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования" - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html

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происшествия, малгобекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)