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В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 29.11.2024
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09:44 29.11.2024 (обновлено: 10:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ingushetija-1986370917.html
В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей
В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 29.11.2024
В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей
Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:44
2024-11-29T10:19
происшествия
малгобекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В 07.15 мск в пятницу в селении Пседах по улице Почтовая произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении. В результате взрыва, по данным МЧС, погибла женщина 1978 года рождения, также пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения. "Один ребенок находится в реанимации", - отметили в ведомстве. Региональная прокуратура сообщила, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования" - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html
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происшествия, малгобекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Малгобекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии при взрыве газа погибли женщина и трое детей

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме погибли женщина и трое детей

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоследствия взрыва газа в частном доме в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. 29 ноября 2024
Последствия взрыва газа в частном доме в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Последствия взрыва газа в частном доме в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии. 29 ноября 2024
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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел утром в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии, в результате погибла женщина, пострадали трое детей, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 07.15 мск в пятницу в селении Пседах по улице Почтовая произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
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В результате взрыва, по данным МЧС, погибла женщина 1978 года рождения, также пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения.
"Один ребенок находится в реанимации", - отметили в ведомстве.
Региональная прокуратура сообщила, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования" - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМалгобекский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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