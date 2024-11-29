https://ria.ru/20241129/ilichevsk-1986350601.html

Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области

Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области - РИА Новости, 29.11.2024

Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области

"Прилет" зафиксирован в городе Ильичевск (в 2016 году переименован украинскими властями в Черноморск) в Одесской области, за ним последовала детонация, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:14

2024-11-29T02:14

2024-11-29T02:20

специальная военная операция на украине

ильичевск

одесская область

черноморск

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в городе Ильичевск (в 2016 году переименован украинскими властями в Черноморск) в Одесской области, за ним последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет", — рассказал собеседник.После удара, как сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег, было слышно много глухих взрывов. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986348250.html

https://ria.ru/20241128/podpole-1986142291.html

ильичевск

одесская область

черноморск

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ильичевск, одесская область, черноморск, сергей лебедев, в мире