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Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 29.11.2024 (обновлено: 02:20 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ilichevsk-1986350601.html
Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области
Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области - РИА Новости, 29.11.2024
Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области
"Прилет" зафиксирован в городе Ильичевск (в 2016 году переименован украинскими властями в Черноморск) в Одесской области, за ним последовала детонация, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:14
2024-11-29T02:20
специальная военная операция на украине
ильичевск
одесская область
черноморск
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в городе Ильичевск (в 2016 году переименован украинскими властями в Черноморск) в Одесской области, за ним последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет&quot;, — рассказал собеседник.После удара, как сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег, было слышно много глухих взрывов. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986348250.html
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ильичевск
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ильичевск, одесская область, черноморск, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Одесская область, Черноморск, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило о "прилете" в Ильичевске Одесской области

После удара ВС России по Ильичевску Одесской области последовала детонация

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован в городе Ильичевск (в 2016 году переименован украинскими властями в Черноморск) в Одесской области, за ним последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет", — рассказал собеседник.

После удара, как сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег, было слышно много глухих взрывов.
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В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.
В общей сложности за последние несколько дней российские подразделения применили сто ракет различных видов базирования и 466 беспилотников "Герань-2".
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеИльичевскОдесская областьЧерноморскСергей ЛебедевВ мире
 
 
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