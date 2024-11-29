https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт

Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2024

Запад пытается устроить в Грузии цветную революцию, считает эксперт

Запад пытается устроить в Грузии "классическую цветную революцию", и ситуация может пойти по украинскому сценарию, считает глава Евразийского аналитического... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:02

2024-11-29T11:02

2024-11-29T11:09

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парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Запад пытается устроить в Грузии "классическую цветную революцию", и ситуация может пойти по украинскому сценарию, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "Это классическая цветная революция, спонсируемая из-за рубежа... Есть риски, что ситуация может пойти по украинскому сценарию. Но действующий грузинский режим пытается это предотвратить", - рассказал Мендкович РИА Новости. Он напомнил, что накануне парламентских выборов в СМИ появлялась информация, что оппозиционные партии в Грузии, по данным силовиков страны, связаны с американскими НКО и получают помощь из-за границы. "При этом грузинские власти учитывают негативные уроки Украины ("евромайдана" - ред.) и вряд ли пойдут на уступки, что сделал (экс-президент Украины Виктор) Янукович. Они осознают, что на кону или втягивание Грузии в войну, или сохранение за ней нейтрального статуса", - заключил эксперт. Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция, начавшаяся после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве Грузии в нем и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа.

https://ria.ru/20241128/gruziya-1986181998.html

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в мире, грузия, украина, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024