https://ria.ru/20241129/gruziya-1986347458.html
В Тбилиси во время акции протеста пострадало три сотрудника МВД
В Тбилиси во время акции протеста пострадало три сотрудника МВД - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси во время акции протеста пострадало три сотрудника МВД
Три сотрудника МВД Грузии пострадали в результате потасовок в ходе акции протеста оппозиции в Тбилиси перед зданием парламента, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:50
2024-11-29T00:50
2024-11-29T00:50
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Три сотрудника МВД Грузии пострадали в результате потасовок в ходе акции протеста оппозиции в Тбилиси перед зданием парламента, говорится в сообщении министерства."Участники акции словесно оскорбляют сотрудников правоохранительных органов. Также в их сторону были брошены различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них переведены в медицинское учреждение", - сообщает МВД.Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. Протесты проходят и в других крупных городах страны, среди них Кутаиси, Зугдиди, Батуми.
https://ria.ru/20241128/gruziya-1986336079.html
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в мире, тбилиси, грузия, зугдиди, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Зугдиди, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси во время акции протеста пострадало три сотрудника МВД
В Тбилиси при потасовке у парламента на акции протеста пострадали трое силовиков