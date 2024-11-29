"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей
Росгранстрой: в пункте пропуска Верхний Ларс открыли движение для легковых авто
© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой.
«
"ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для легковых и пассажирских транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что информация об открытии движения для грузовых транспортных средств будет опубликована в официальных источниках.
Во вторник Росгранстрой предупредил о закрытии проезда через "Верхний Ларс" для всех видов транспорта из-за погодных условий.
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию
6 августа, 14:35