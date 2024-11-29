Рейтинг@Mail.ru
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 29.11.2024 (обновлено: 22:14 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/granitsa-1986578981.html
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей - РИА Новости, 29.11.2024
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей
Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:13
2024-11-29T22:14
авто
грузия
росгранстрой
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820113093_0:132:1269:846_1920x0_80_0_0_79efa10c172d4444b302770e8baf054c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой. "ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для легковых и пассажирских транспортных средств", - говорится в сообщении. В ведомстве также уточнили, что информация об открытии движения для грузовых транспортных средств будет опубликована в официальных источниках. Во вторник Росгранстрой предупредил о закрытии проезда через "Верхний Ларс" для всех видов транспорта из-за погодных условий.
https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820113093_127:0:1255:846_1920x0_80_0_0_2246144c9d77b3f27283850762d05054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, грузия, росгранстрой, россия
Авто, Грузия, Росгранстрой, Россия
"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей

Росгранстрой: в пункте пропуска Верхний Ларс открыли движение для легковых авто

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой.
«
"ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для легковых и пассажирских транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что информация об открытии движения для грузовых транспортных средств будет опубликована в официальных источниках.
Во вторник Росгранстрой предупредил о закрытии проезда через "Верхний Ларс" для всех видов транспорта из-за погодных условий.
В районе пункта пропуска через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ФТС предупредила о приостановке движения из России в Грузию
6 августа, 14:35
 
АвтоГрузияРосгранстройРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала