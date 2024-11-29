https://ria.ru/20241129/granitsa-1986578981.html

"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей

"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей - РИА Новости, 29.11.2024

"Верхний Ларс" на границе с Грузией открылся для легковых автомобилей

Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:13

2024-11-29T22:13

2024-11-29T22:14

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Движение для легковых транспортных средств в автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией открыто, сообщил Росгранстрой. "ФГКУ Росгранстрой сообщает о возобновлении движения через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" для легковых и пассажирских транспортных средств", - говорится в сообщении. В ведомстве также уточнили, что информация об открытии движения для грузовых транспортных средств будет опубликована в официальных источниках. Во вторник Росгранстрой предупредил о закрытии проезда через "Верхний Ларс" для всех видов транспорта из-за погодных условий.

https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, грузия, росгранстрой, россия