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Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/grad-1986355281.html
Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ
Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T05:12
2024-11-29T05:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета РСЗО с позывным Спорт. "В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника, в дневное время суток артиллерия уязвима для них. Основной характер целей у нас - это расчеты БПЛА противника и кочующие минометы, то есть цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка тремя снарядами, для того чтобы определить, куда полетят последующие, а дальше летит уже десять, пятнадцать снарядов", - сказал Спорт. По словам офицера, тонкость боевой работы заключается в слаженности - мобильная артиллерия должна оперативно занять позиции, разложиться, навестись на цели и быть готовой к ведению огня. Он добавил, что расчетам РСЗО приходится заранее разведывать местность, выбирая позиции, осуществлять их маскировку. Такие действия позволяют максимально неожиданно наносить удары на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения. После чего РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание боевых машины производится в запасных районах.
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" в ночное время наносят удары по ВСУ в Запорожской области

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Днепр уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета РСЗО с позывным Спорт.
"В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника, в дневное время суток артиллерия уязвима для них. Основной характер целей у нас - это расчеты БПЛА противника и кочующие минометы, то есть цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка тремя снарядами, для того чтобы определить, куда полетят последующие, а дальше летит уже десять, пятнадцать снарядов", - сказал Спорт.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении
16 ноября, 04:38
По словам офицера, тонкость боевой работы заключается в слаженности - мобильная артиллерия должна оперативно занять позиции, разложиться, навестись на цели и быть готовой к ведению огня. Он добавил, что расчетам РСЗО приходится заранее разведывать местность, выбирая позиции, осуществлять их маскировку. Такие действия позволяют максимально неожиданно наносить удары на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения. После чего РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание боевых машины производится в запасных районах.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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