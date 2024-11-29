https://ria.ru/20241129/grad-1986355281.html

Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ

Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

Военный рассказал, как "Грады" в ночное время наносят удары по ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:12

2024-11-29T05:12

2024-11-29T05:12

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967710346_0:0:1902:1070_1920x0_80_0_0_ea7dae3dac52fc71f2a7b7b372ad1989.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в ночное время наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета РСЗО с позывным Спорт. "В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника, в дневное время суток артиллерия уязвима для них. Основной характер целей у нас - это расчеты БПЛА противника и кочующие минометы, то есть цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка тремя снарядами, для того чтобы определить, куда полетят последующие, а дальше летит уже десять, пятнадцать снарядов", - сказал Спорт. По словам офицера, тонкость боевой работы заключается в слаженности - мобильная артиллерия должна оперативно занять позиции, разложиться, навестись на цели и быть готовой к ведению огня. Он добавил, что расчетам РСЗО приходится заранее разведывать местность, выбирая позиции, осуществлять их маскировку. Такие действия позволяют максимально неожиданно наносить удары на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения. После чего РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание боевых машины производится в запасных районах.

https://ria.ru/20241116/grad-1984109006.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины