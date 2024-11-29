https://ria.ru/20241129/gosduma-1986389989.html
В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя
В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя - РИА Новости, 29.11.2024
В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя
Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность продавать алкоголь исключительно в отдельных... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:07
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается определить возможность продажи алкогольной продукции в стационарном торговом объекте, расположенном в городском населенном пункте, исключительно в отдельных специализированных местах (здания, помещения, отделы, секции) таким образом, чтобы места размещения и продажи алкогольной продукции располагались отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. При этом доступ в такие помещения, где размещается и продается алкоголь, не допускается лицам, не достигшим 18 лет", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что в настоящее время продажа алкогольной продукции может осуществляться практически в любых торговых предприятиях, осуществляющих торговлю продуктами питания. В реальности алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным.Кроме того, законопроектом предусмотрено, что при розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров. А место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары.Автор проекта подчеркивает, что для создания барьера прямому обозрению алкогольная продукция должна быть размещена и демонстрироваться в отдельном помещении с отдельным входом из торгового объекта или со стороны улицы.
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985663015.html
https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html
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госдума рф, общество, андрей свинцов, лдпр
Госдума РФ, Общество, Андрей Свинцов, ЛДПР
В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя
В ГД внесли проект о продаже алкоголя исключительно в специализированных местах
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается определить возможность продажи алкогольной продукции в стационарном торговом объекте, расположенном в городском населенном пункте, исключительно в отдельных специализированных местах (здания, помещения, отделы, секции) таким образом, чтобы места размещения и продажи алкогольной продукции располагались отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. При этом доступ в такие помещения, где размещается и продается алкоголь, не допускается лицам, не достигшим 18 лет", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время продажа алкогольной продукции может осуществляться практически в любых торговых предприятиях, осуществляющих торговлю продуктами питания. В реальности алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что при розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров. А место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары.
Автор проекта подчеркивает, что для создания барьера прямому обозрению алкогольная продукция должна быть размещена и демонстрироваться в отдельном помещении с отдельным входом из торгового объекта или со стороны улицы.