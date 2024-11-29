https://ria.ru/20241129/gosduma-1986389989.html

В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя

В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя - РИА Новости, 29.11.2024

В Госдуму внесли еще один проект об ограничении продажи алкоголя

Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность продавать алкоголь исключительно в отдельных... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:58

госдума рф

общество

андрей свинцов

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается определить возможность продажи алкогольной продукции в стационарном торговом объекте, расположенном в городском населенном пункте, исключительно в отдельных специализированных местах (здания, помещения, отделы, секции) таким образом, чтобы места размещения и продажи алкогольной продукции располагались отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. При этом доступ в такие помещения, где размещается и продается алкоголь, не допускается лицам, не достигшим 18 лет", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что в настоящее время продажа алкогольной продукции может осуществляться практически в любых торговых предприятиях, осуществляющих торговлю продуктами питания. В реальности алкоголь размещен практически в каждом продовольственном магазине таким образом, что пройти мимо него не представляется возможным.Кроме того, законопроектом предусмотрено, что при розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров. А место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары.Автор проекта подчеркивает, что для создания барьера прямому обозрению алкогольная продукция должна быть размещена и демонстрироваться в отдельном помещении с отдельным входом из торгового объекта или со стороны улицы.

https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985663015.html

https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, андрей свинцов, лдпр