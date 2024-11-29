https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html
В Госдуму внесли проект об установке видеорегистраторов в такси
В Госдуму внесли проект об установке видеорегистраторов в такси - РИА Новости, 29.11.2024
В Госдуму внесли проект об установке видеорегистраторов в такси
Группа депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков оборудовать автомобили... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:54
2024-11-29T10:54
2024-11-29T10:54
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне, документ доступен в думской электронной базе. "Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечают, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений. Кроме того, такие системы помогают обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов. "Такси - это такой же вид транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро, разница только в пассажиропотоке. В городском общественном транспорте успешна себя зарекомендовала система видеонаблюдения. Это отличная практика действующей профилактики правонарушений и преступлений в транспорте. Предлагаем это требование распространить и на машины такси. Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте. Тем более, что некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксаций", - рассказал РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР). По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителя, так и пассажиров.
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984445027.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект об установке видеорегистраторов в такси
В Госдуму внесли проект об оборудовании такси системами видеонаблюдения
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне, документ доступен в думской электронной базе.
"Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки", - сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что система видеонаблюдения является действующей профилактикой правонарушений и преступлений. Кроме того, такие системы помогают обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов.
"Такси - это такой же вид транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро, разница только в пассажиропотоке. В городском общественном транспорте успешна себя зарекомендовала система видеонаблюдения. Это отличная практика действующей профилактики правонарушений и преступлений в транспорте. Предлагаем это требование распространить и на машины такси. Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте. Тем более, что некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксаций", - рассказал РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марков
(ЛДПР
).
По мнению инициаторов проекта, само наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителя, так и пассажиров.