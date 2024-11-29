https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

"Предчувствуют неладное": ключевые кредиторы сбрасывают госдолг США

"Предчувствуют неладное": ключевые кредиторы сбрасывают госдолг США - РИА Новости, 29.11.2024

"Предчувствуют неладное": ключевые кредиторы сбрасывают госдолг США

Япония и Китай — крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США — в третьем квартале избавились от значительной части облигаций. Распродажу связывают с... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:07

экономика

сша

китай

япония

дональд трамп

федеральная резервная система сша

госдолг сша

трежерис

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Япония и Китай — крупнейшие в мире иностранные держатели госдолга США — в третьем квартале избавились от значительной части облигаций. Распродажу связывают с приходом к власти Дональда Трампа и действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Что еще смутило кредиторов, продолжат ли они сбрасывать трежерис и как это повлияет на доллар — в материале РИА Новости."Испугались Трампа"Больше всего облигаций США у самого американского правительства и ФРС — 34,58%. У зарубежных кредиторов — 23,35%. И тут лидируют Япония с 1,1 триллиона долларов, или 3,5%, и КНР — 0,75, или 2,8 соответственно.В третьем квартале японцы продали этих бумаг на рекордные 61,9 миллиарда долларов, а китайские фонды — на 51,3.Аналитики объясняют это итогами президентских выборов в США и грядущими изменениями в американской внешней политике с приходом Трампа, который намерен поднять торговые пошлины, в том числе для Китая. Пекин таким образом сделал "предупредительный выстрел".Зафиксировали прибыльЕсть и другие причины. Весь третий квартал инвесторы провели в ожидании снижения ставки ФРС, и американский центробанк в сентябре не только оправдал эти ожидания, но и удивил рынок агрессивным сокращением показателя сразу на 0,5 пункта — впервые за последние годы до 4,75-5%. До этого было только повышение."В результате весь квартал доходность трежерис уменьшалась: десятилетние потеряли почти процент. В такой ситуации их рыночные цены увеличиваются. Подорожали они значительно, и кредиторы решили зафиксировать прибыль", — указывает Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО "Росдорбанк".Держатели облигаций решали и собственные проблемы, добавляет он. В Японии в третьем квартале иена достигла дна в непрерывной девальвации к доллару: с 2022-го ослабела почти на 50%. ЦБ проводит регулярные интервенции, это, вероятно, потребовало дополнительной продажи трежерис. Китай же борется с дефляцией. Слабый внутренний спрос и кризис в строительном секторе требовали от правительства все новые меры поддержки. В такой ситуации не до инвестирования в чужие бумаги.Огромный госдолгОт трежерис избавлялись на фоне катастрофически растущего американского внешнего долга.Уже больше 35 триллионов. Только на его обслуживание уходит порядка двух процентов ВВП. А бюджетный дефицит — пять процентов. Инвесторы сомневаются в финансовой стабильности США и способности платить по счетам. Трамп, в частности, пообещал приступить к сокращению госдолга, как только займет Овальный кабинет.Сейчас Вашингтон тратит 17,9% доходов на погашение процентов по долгу — максимум за 30 лет. Кредиторов это не может не беспокоить.Смягчение монетарной политики ФРС и снижение процентных ставок не снимает высоких рисков для экономики. Трамп планирует создать Департамент правительственной эффективности для борьбы с расходами, среди главных задач которого — уменьшение госдолга и его диверсификация.Однако в успех мало кто верит. В предыдущий президентский срок Трампа долг увеличился на семь триллионов, как и при Байдене."Инвесторы сомневаются, что у Трампа есть рецепт против долговой спирали. От краха рынок трежерис пока спасает его безальтернативность как инструмента абсорбирования мировой ликвидности", — отмечает Эдуард Христианов.Диверсификация резервовВидимо, сказалась и заморозка российских активов.Мировые ЦБ уделяют все больше внимания диверсификации резервов, чтобы в случае возникновения разногласий со странами Запада, в частности с США, не столкнуться с подобным, поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Если ничего не изменится, уже в следующем году в США может резко вырасти стоимость заимствований и могут возникнуть потрясения на финансовых рынках.Cейчас доллар заметно укрепляется — благодаря политике ФРС и снижению процентной ставки.Сброс трежерис способен его ослабить. Чем больше в международной торговле используют другие валюты или альтернативные средства расчетов, тем меньше спрос на доллар, указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Пока масштабной распродажи казначейских облигаций США аналитики не ждут. Рыночные игроки хотят увидеть, что предпримет Трамп.Инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности, предпочитая вкладываться в "активы-убежища", пишет Financial Times. В частности, рекордно подорожало золото. Для российских резервов это плюс. В них почти не осталось гособлигаций США, зато драгметалла — 2351 тонны на 207,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html

https://ria.ru/20241124/gosdolg-1985405826.html

https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982296517.html

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китай

япония

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, федеральная резервная система сша, госдолг сша, трежерис