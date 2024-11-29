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Николаев: алкогольные магазины надо убрать из жилых домов - РИА Новости, 29.11.2024
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11:31 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/glava-1986393733.html
Николаев: алкогольные магазины надо убрать из жилых домов
Николаев: алкогольные магазины надо убрать из жилых домов - РИА Новости, 29.11.2024
Николаев: алкогольные магазины надо убрать из жилых домов
Магазины, продающие алкоголь надо убирать подальше от жилых домов, заявил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:31
2024-11-29T11:31
олег николаев (политик)
правительство чувашии
алкоголь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Магазины, продающие алкоголь надо убирать подальше от жилых домов, заявил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев. "К ограничению времени продажи алкоголя в магазинах надо подходить очень гибко, учитывая мнение людей. Сейчас Государственная Дума приняла решение об ограничении деятельности так называемых "наливаек" и рюмочных. И, соответственно, дала право регионам вытеснить их из многоквартирных домов. Я бы с удовольствием поддержал вывод из жилых массивов специализированных винных магазинов, которые, как правило, находятся в многоквартирных домах", – подчеркнул Николаев. По мнению главы Республики, алкоголь вполне может продаваться в супермаркетах, но специализированные магазины с широким ассортиментом алкогольной продукции нужно отводить от жилых массивов подальше.
https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986391820.html
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олег николаев (политик), правительство чувашии, алкоголь
Олег Николаев (политик), Правительство Чувашии, Алкоголь
Николаев: алкогольные магазины надо убрать из жилых домов

Глава Чувашии Николаев планирует убрать "наливайки" подальше от жилых домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Магазины, продающие алкоголь надо убирать подальше от жилых домов, заявил в интервью РИА Новости глава Республики Чувашия Олег Николаев.
"К ограничению времени продажи алкоголя в магазинах надо подходить очень гибко, учитывая мнение людей. Сейчас Государственная Дума приняла решение об ограничении деятельности так называемых "наливаек" и рюмочных. И, соответственно, дала право регионам вытеснить их из многоквартирных домов. Я бы с удовольствием поддержал вывод из жилых массивов специализированных винных магазинов, которые, как правило, находятся в многоквартирных домах", – подчеркнул Николаев.
По мнению главы Республики, алкоголь вполне может продаваться в супермаркетах, но специализированные магазины с широким ассортиментом алкогольной продукции нужно отводить от жилых массивов подальше.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Олег Николаев (политик)Правительство ЧувашииАлкоголь
 
 
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