https://ria.ru/20241129/gladkov-1986476023.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 29.11.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

Семейная пара ранена при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в посёлке Малиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:53

2024-11-29T15:53

2024-11-29T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Семейная пара ранена при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в посёлке Малиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи. Попутным транспортом пострадавших доставили в Октябрьскую РБ (районную больницу)", - написал Гладков своем в Telegram-канале.Глава региона добавил, что для продолжения лечения они будут переведены в областную клиническую больницу.По данным Гладкова, в хуторе Климовое Борисовского района с беспилотника сброшены несколько взрывных устройств. В результате атак повреждены два частных дома. В селе Грузское вследствие атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия.

https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986439548.html

белгородская область

белгородский район

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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район