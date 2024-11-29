https://ria.ru/20241129/gladkov-1986476023.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 29.11.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
Семейная пара ранена при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в посёлке Малиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:53
2024-11-29T15:53
2024-11-29T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Семейная пара ранена при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль в посёлке Малиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, головы и лица и его супруга, получившая осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи. Попутным транспортом пострадавших доставили в Октябрьскую РБ (районную больницу)", - написал Гладков своем в Telegram-канале.Глава региона добавил, что для продолжения лечения они будут переведены в областную клиническую больницу.По данным Гладкова, в хуторе Климовое Борисовского района с беспилотника сброшены несколько взрывных устройств. В результате атак повреждены два частных дома. В селе Грузское вследствие атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия.
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
При атаке дрона по автомобилю в Белгородской области пострадали два человека