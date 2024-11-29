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Турция выступила против любых мер, затрудняющих поставки российского газа - РИА Новости, 29.11.2024
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23:17 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/gaz-1986582920.html
Турция выступила против любых мер, затрудняющих поставки российского газа
Турция выступила против любых мер, затрудняющих поставки российского газа - РИА Новости, 29.11.2024
Турция выступила против любых мер, затрудняющих поставки российского газа
Турция выступает против любых мер, затрудняющих поставки российского газа, санкции вредят в итоге турецкой экономике, заявил в пятницу в Лондоне турецкий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T23:17
2024-11-29T23:17
турция
россия
сша
дмитрий песков
газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турция выступает против любых мер, затрудняющих поставки российского газа, санкции вредят в итоге турецкой экономике, заявил в пятницу в Лондоне турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, говоря о санкциях против "Газпромбанка". "Мы против любых решений, влияющих на поставки российского газа. Если санкции дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции", - цитирует заявление министра турецкое агентство Anadolu. Он отметил, что минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по этой проблеме. "Мы четвертый по величине газовый рынок Европы. Торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев. Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России. У нас нет шансов заменить этот газ в ближайшей и среднесрочной перспективе. Следовательно, у нас должна быть возможность импортировать этот газ в Турцию", - подчеркнул Байрактар. Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России. Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
https://ria.ru/20241126/turtsija-1985763571.html
https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985511578.html
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турция, россия, сша, дмитрий песков, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире
Турция, Россия, США, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире
Турция выступила против любых мер, затрудняющих поставки российского газа

Минэнерго Турции Байрактар: санкции против "Газпромбанка" вредят экономике

© iStock.com / GoodLifeStudioТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© iStock.com / GoodLifeStudio
Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Турция выступает против любых мер, затрудняющих поставки российского газа, санкции вредят в итоге турецкой экономике, заявил в пятницу в Лондоне турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, говоря о санкциях против "Газпромбанка".
"Мы против любых решений, влияющих на поставки российского газа. Если санкции дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции", - цитирует заявление министра турецкое агентство Anadolu.
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26 ноября, 12:39
Он отметил, что минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по этой проблеме.
"Мы четвертый по величине газовый рынок Европы. Торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев. Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России. У нас нет шансов заменить этот газ в ближайшей и среднесрочной перспективе. Следовательно, у нас должна быть возможность импортировать этот газ в Турцию", - подчеркнул Байрактар.
Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил во вторник Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Турецкий экономист прокомментировал санкции США против Газпромбанка
25 ноября, 08:38
 
ТурцияРоссияСШАДмитрий ПесковГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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