https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме - РИА Новости, 29.11.2024
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме
Житель подмосковного Ступина, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, приговорен к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:14
2024-11-29T17:14
2024-11-29T18:51
происшествия
ступино
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Житель подмосковного Ступина, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ."Алексей Зарубин признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества... Приговором Московского областного суда Зарубину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.Следователем подмосковного СК и судом установлено, что в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб."Сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241129/ingushetija-1986370917.html
https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html
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происшествия, ступино, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ступино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Московская область (Подмосковье)
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме
Житель Ступина, устроивший взрыв газа в жилом доме, получил пожизненный срок