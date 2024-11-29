https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме

Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме - РИА Новости, 29.11.2024

Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме

Житель подмосковного Ступина, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, приговорен к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:14

2024-11-29T17:14

2024-11-29T18:51

происшествия

ступино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Житель подмосковного Ступина, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ."Алексей Зарубин признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества... Приговором Московского областного суда Зарубину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.Следователем подмосковного СК и судом установлено, что в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб."Сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241129/ingushetija-1986370917.html

https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html

ступино

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, ступино, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье)