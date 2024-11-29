https://ria.ru/20241129/frg-1986579577.html

В бундестаге заявили, что украинский конфликт может переместиться в ФРГ

В бундестаге заявили, что украинский конфликт может переместиться в ФРГ - РИА Новости, 29.11.2024

В бундестаге заявили, что украинский конфликт может переместиться в ФРГ

Население Германии готовят к тому, что украинский конфликт может переместиться на территорию ФРГ, если например, будет принято решение о поставке Украине ракет... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:18

2024-11-29T22:18

2024-11-29T22:38

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Население Германии готовят к тому, что украинский конфликт может переместиться на территорию ФРГ, если например, будет принято решение о поставке Украине ракет Taurus, заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. "Обескураживает то... как население пытаются приготовить к тому, что Германия будет втянута в военные действия. Вот это главный, конечно момент, что людям крутят такие репортажи, и их готовят к тому, что... конфликт на Украине может переместиться на немецкую землю, если, допустим, будет принято решение о поставке Taurus", - сказал Шмидт в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял РИА Новости, что среди стран Европы Германия является лидером по поставкам оружия. Он отмечал, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками.

https://ria.ru/20241117/sholts-1984229205.html

https://ria.ru/20241127/rozhdestvo-1985917420.html

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