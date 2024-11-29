https://ria.ru/20241129/frg-1986417947.html

АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза

АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза - РИА Новости, 29.11.2024

АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза, сообщило издание Spiegel РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:04

2024-11-29T13:04

2024-11-29T13:10

в мире

германия

олаф шольц

евросоюз

альтернатива для германии (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/18/1518101869_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42d01b9b7ebc820dae2e17c01e945664.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза, сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ. Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе. "Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - говорится в документе. АдГ хотят заменить ЕС на "объединение по интересам и экономике" (Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, WIG). Для этого должно быть проведено всенародное голосование для изменения европейских статей в конституции страны. Вместе с тем, АдГ отмечает, что "жесткий разрыв был бы контрпродуктивным". Поэтому переход к новому сообществу следует обсуждать на переговорах, чтобы добиться консенсуса как со старыми европейскими партнерами, так и с новыми заинтересованными сторонами. Кроме того, АдГ выступает за выход Германии из системы евро и введение стабильной национальной валюты, при необходимости с параллельным сохранением евро: по их мнению, это влечет за собой связанные с перестройкой тяготы, но они значительно меньше, чем "длительные издержки в связи с сохранением системы евро". В ходе предвыборной кампании 2021 года "Альтернатива для Германии" озвучивала похожую позицию, однако позднее отказалась от возможного Dexit (выход Германии из Евросоюза), подчеркивает Spiegel. В феврале этого года сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель высказывали мнение, что для Dexit уже слишком поздно, и необходимо инициировать реформу Евросоюза. Также в проекте предвыборной программы затронута тема абортов. По мнению АдГ, аборты должны быть разрешены только при наличии "криминологических или медицинских показаний". Помимо прочего, партия выступает за отмену "Закона о самоопределении", согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, Альтернативу для Германии на выборах готовы поддержать 18% избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 32%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%. Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, альтернатива для германии (партия)