https://ria.ru/20241129/frg-1986417947.html
АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза
АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза - РИА Новости, 29.11.2024
АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза, сообщило издание Spiegel РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:04
2024-11-29T13:04
2024-11-29T13:10
в мире
германия
олаф шольц
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза, сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ. Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе. "Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - говорится в документе. АдГ хотят заменить ЕС на "объединение по интересам и экономике" (Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, WIG). Для этого должно быть проведено всенародное голосование для изменения европейских статей в конституции страны. Вместе с тем, АдГ отмечает, что "жесткий разрыв был бы контрпродуктивным". Поэтому переход к новому сообществу следует обсуждать на переговорах, чтобы добиться консенсуса как со старыми европейскими партнерами, так и с новыми заинтересованными сторонами. Кроме того, АдГ выступает за выход Германии из системы евро и введение стабильной национальной валюты, при необходимости с параллельным сохранением евро: по их мнению, это влечет за собой связанные с перестройкой тяготы, но они значительно меньше, чем "длительные издержки в связи с сохранением системы евро". В ходе предвыборной кампании 2021 года "Альтернатива для Германии" озвучивала похожую позицию, однако позднее отказалась от возможного Dexit (выход Германии из Евросоюза), подчеркивает Spiegel. В феврале этого года сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель высказывали мнение, что для Dexit уже слишком поздно, и необходимо инициировать реформу Евросоюза. Также в проекте предвыборной программы затронута тема абортов. По мнению АдГ, аборты должны быть разрешены только при наличии "криминологических или медицинских показаний". Помимо прочего, партия выступает за отмену "Закона о самоопределении", согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, Альтернативу для Германии на выборах готовы поддержать 18% избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 32%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%. Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html
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в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Альтернатива для Германии (партия)
АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза
Альтернатива для Германии выступила за выход ФРГ из Евросоюза
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе ФРГ из Евросоюза, сообщило издание Spiegel
со ссылкой на документ.
Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе.
"Мы считаем необходимым выход Германии
из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - говорится в документе.
АдГ хотят заменить ЕС
на "объединение по интересам и экономике" (Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, WIG). Для этого должно быть проведено всенародное голосование для изменения европейских статей в конституции страны. Вместе с тем, АдГ отмечает, что "жесткий разрыв был бы контрпродуктивным". Поэтому переход к новому сообществу следует обсуждать на переговорах, чтобы добиться консенсуса как со старыми европейскими партнерами, так и с новыми заинтересованными сторонами.
Кроме того, АдГ выступает за выход Германии из системы евро и введение стабильной национальной валюты, при необходимости с параллельным сохранением евро: по их мнению, это влечет за собой связанные с перестройкой тяготы, но они значительно меньше, чем "длительные издержки в связи с сохранением системы евро".
В ходе предвыборной кампании 2021 года "Альтернатива для Германии" озвучивала похожую позицию, однако позднее отказалась от возможного Dexit (выход Германии из Евросоюза), подчеркивает Spiegel. В феврале этого года сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель высказывали мнение, что для Dexit уже слишком поздно, и необходимо инициировать реформу Евросоюза.
Также в проекте предвыборной программы затронута тема абортов. По мнению АдГ, аборты должны быть разрешены только при наличии "криминологических или медицинских показаний". Помимо прочего, партия выступает за отмену "Закона о самоопределении", согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации.
По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, Альтернативу для Германии на выборах готовы поддержать 18% избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) - 32%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" - по 4%.
Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца
был уволен глава минфина Кристиан Линднер
(СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины
, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.